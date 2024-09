Due studenti adolescenti tedeschi incontrano sfortunati incidenti con veicoli in Toscana.

In un tragico incidente a Lido di Camaiore, situato sulla costa mediterranea della Toscana, due giovani vite sono state tragicamente stroncate. Le due vittime, nate rispettivamente nel 2005 e nel 2006, sono state investite da un veicolo che sembra aver perso il controllo, come suggeriscono i primi resoconti della polizia italiana. L'incidente ha coinvolto una donna di 44 anni alla guida.

Stando agli aggiornamenti dell'agenzia dpa, le vittime erano studenti tedeschi della Renania Settentrionale-Vestfalia, in viaggio con la scuola. In totale, sette persone, comprese il conducente, hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale. Le condizioni di uno dei vittime sono critiche, secondo il sindaco di Lido di Camaiore, Marcello Pierucci. Non sono state rese note ulteriori informazioni sull'identità delle vittime dalla polizia italiana.

Il incidente è avvenuto intorno alle 19 di una sera di mercoledì. La conducente avrebbe ignorato due semafori rossi prima dell'incidente, come riferito da Pierucci, che ha anche confermato il suo arresto e la sottoposizione a test per alcool e droga.

Pierucci ha espresso il suo shock, dichiarando: "Non è mai successo niente del genere qui". La macchina, che viaggiava a velocità elevata, ha attraversato un incrocio nel centro della città e ha urtato inizialmente i due studenti tedeschi. Il veicolo ha poi proseguito la sua corsa, investendo altri pedoni, prima di schiantarsi contro alcune auto parcheggiate.

Lido di Camaiore è una località costiera situata circa 30 minuti a ovest della popolare città di Lucca, famosa per la sua passeggiata a mare. L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal centro della città, vicino ai noti resort di Forte dei Marmi e Viareggio. La passeggiata a mare è stata chiusa al traffico a causa dell'incidente.

