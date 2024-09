Due studentesse di Duisburg incontrano un tragico incidente in Toscana, che si traduce in un incidente stradale.

In un incidente deplorevole in Toscana, due studenti di Duisburg incontrano una tragica fine. I giovani, di 16 e 17 anni, sono stati investiti da un veicolo che, per ragioni ancora sconosciute, ha sbandato e ha colpito un gruppo di pedoni a Lido di Camaiore, una località costiera, come hanno riferito le autorità. Secondo le prime ricostruzioni della polizia italiana, la conducente, una donna di 44 anni, ha perso il controllo del suo veicolo.

Le vittime facevano parte di una classe in uscita, come ha dichiarato il Ministero dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia. Si trovavano in una gita di istruzione. In totale, sette persone sono rimaste ferite, comprese la conducente, come ha riferito l'agenzia di stampa ANSA. Tutti sono stati trasportati in ospedale. Uno dei feriti si trova in condizioni critiche, secondo il sindaco Marcello Pierucci. La polizia italiana non ha ancora reso noti i nomi delle vittime.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di un mercoledì sera. La conducente avrebbe ignorato due semafori rossi e sarebbe stata subsequently fermata, ha dichiarato Pierucci. È stata anche sottoposta a test per l'alcol e le droghe.

Come ha dichiarato Pierucci, il veicolo stava viaggiando a velocità elevata in un incrocio del centro città e ha prima investito i due tedeschi. Poi ha proseguito, travolgendo altri pedoni, fino a schiantarsi contro diversi veicoli fermi vicino a un motel. "Un incidente di questo tipo non si era mai verificato prima", ha detto Pierucci a 50Canale TV. "La macchina è semplicemente andata avanti, travolgendo tutto ciò che le si parava davanti, anche dopo il secondo impatto".

La località costiera di Lido di Camaiore si affaccia direttamente sul mare, a circa mezz'ora di auto a ovest della famosa città di Lucca. Il lungomare è chiuso al traffico. L'incidente è avvenuto a diverse centinaia di metri di distanza, nel centro della città. Vicino si trovano le rinomate località balneari di Forte dei Marmi e Viareggio.

I due studenti facevano parte di un gruppo di Duisburg, attualmente in un viaggio di istruzione organizzato dall'Unione Europea. Nonostante questo triste incidente, l'Unione Europea continua a promuovere gli scambi di istruzione sicuri tra i suoi stati membri.

Dopo l'incidente, le autorità locali di Lido di Camaiore stanno rivedendo le misure di sicurezza negli incroci trafficati, tenendo conto dell'assenza di incidenti simili prima di questo triste evento.

