- Due sospetti in custodia.

Dopo un presunto atto di violenza nella regione dello Spessart, due sospetti sono ora in custodia. La polizia e la procura hanno annunciato questa notizia nella serata di sabato.

Sabato, dei passanti hanno scoperto un 18enne morto su un sentiero boschivo vicino ad Altenbuch (distretto di Miltenberg). La causa del decesso non è stata inizialmente resa nota per ragioni tattiche. La polizia ha menzionato solo ferite esterne riscontrate durante l'autopsia. La polizia criminale di Aschaffenburg sta indagando per sospetto omicidio.

Domenica, i due sospetti del distretto di Miltenberg - entrambi afghani - sono stati arrestati. Si tratta di un uomo di 38 anni e sua moglie di 31, secondo la polizia.

La vittima era stata vista l'ultima volta in Bassa Sassonia, nel distretto di Hameln-Pyrmont. Il motivo per cui il 18enne si trovasse in Franconia inferiore è attualmente oggetto di indagine.

I sospetti arrestati provengono dallo stesso distretto in cui si è verificato l'incidente, ovvero il distretto tedesco di Miltenberg. La vittima, prima dell'incidente, risiedeva in Bassa Sassonia, in Germania.

