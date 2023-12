Due sconosciuti si sono incontrati quando il loro volo è stato ritardato la vigilia di Natale del 1975. Ecco come sono diventati amici per la vita

Era la vigilia di Natale del 1975. Aeroporto di Los Angeles. Cathy, che si era trasferita a Los Angeles all'inizio di quell'anno, voleva disperatamente tornare nella sua città natale, Yakima, Washington.

Cathy aveva lasciato Washington per la California piena di speranze e di entusiasmo. Per la ventitreenne Cathy, Yakima sembrava confinante. Voleva sperimentare la vita della grande città.

"Sono cresciuta in una piccola città, volevo un posto dove ci fossero più cose da fare", racconta oggi Cathy a CNN Travel.

Aveva trovato un piccolo appartamento nella San Fernando Valley che aveva fatto suo. Il suo lavoro era buono, i suoi colleghi molto più anziani di lei, ma tutti amichevoli e accoglienti.

Ma Cathy non aveva amici della sua età. Si sentiva sola e isolata nella grande città. Continuava a chiedersi se trasferirsi a Los Angeles da sola fosse stato un errore.

"Cominciavo davvero a pensare che forse non era questo il posto in cui dovevo stare", dice Cathy.

Mentre si preparava a tornare a casa dei suoi genitori per le vacanze, Cathy decise che, una volta arrivata, avrebbe detto loro che si sarebbe trasferita definitivamente.

Quando Cathy si mise in fila per il check-in e scoprì che il volo era in ritardo, si sentì come la goccia che fece traboccare il vaso: nulla sembrava andare per il verso giusto.

Stava cercando di scrollarsi di dosso la sensazione di sconforto quando la donna in fila davanti a lei si girò, sorrise e iniziò una conversazione.

Aveva circa quarant'anni e un'aria amichevole e calorosa che la rese subito simpatica a Cathy. Accanto a lei c'era una donna che aveva un'età simile a quella di Cathy.

"Io sono Millie", disse la donna più anziana. "Questa è mia figlia, Debbie. Dove siete diretti?".

"Io sono Cathy", rispose Cathy. "Sto andando a Yakima, Washington".

"Beh, stiamo cercando di andare a Eugene, in Oregon", disse Millie. "Ma al momento non andiamo da nessuna parte. Quindi perché non andiamo tutti a bere qualcosa?".

Erano le 11 del mattino, ma Cathy esitò solo un attimo. La presenza amichevole di Millie e Debbie fu di immediato conforto. Le tre donne si diressero al bar dell'aeroporto.

Amicizia in aeroporto

Mentre Millie ordinava per loro, Debbie e Cathy chiacchieravano. Debbie spiegò di avere 24 anni e di essere originaria della California: viveva in una città chiamata Norwalk, a circa 15 miglia a est di Los Angeles, e con sua madre si stava recando in Oregon per visitare la famiglia per le vacanze.

Per Cathy era facile parlare con Debbie. Era divertente e amichevole. E quando Millie tornò al tavolo con un giro di drink, la sua personalità vivace e chiacchierona mantenne viva la conversazione.

Sembrava che Millie riconoscesse la solitudine di Cathy. Oggi Cathy pensa che la stesse "abbinando" a Debbie.

"Quando siamo salite a bordo del volo, un paio d'ore dopo, Millie ha fatto cambiare i nostri posti in modo che potessimo sederci insieme e continuare a chiacchierare", racconta Cathy.

Anche se Cathy aveva un punto di arrivo diverso da quello di Millie e Debbie, tutti volavano sullo stesso aereo e con la stessa compagnia aerea: Hughes Airwest, una compagnia aerea regionale ora scomparsa legata al miliardario Howard Hughes. L'aereo doveva volare lungo la costa occidentale, facendo alcune soste durante il tragitto.

Nonostante il ritardo e la frustrazione di molti passeggeri, a bordo c'era un'atmosfera allegra.

"Siamo saliti sull'aereo e tutti gli assistenti di volo avevano cappelli da Babbo Natale", ricorda Cathy.

Ogni volta che l'aereo è atterrato, ha sbarcato i passeggeri e poi si è rimesso in volo, ai viaggiatori rimasti è stato offerto un giro di bevande gratuite per scusarsi del ritardo.

"Ogni volta che salivamo, c'era un altro drink sul mio vassoio", racconta Cathy. "Eravamo in uno stato d'animo molto festoso".

Quando l'aereo si è fermato a Eugene, Millie e Debbie sono scese, ma non prima di aver scambiato i dati di contatto con Cathy.

"Le ho chiesto: "Hai programmi per l'ultimo dell'anno?". Lei ha risposto 'No'. Allora le ho detto: 'Ecco il mio numero di telefono, sentiti libera di chiamarmi e sei la benvenuta a casa mia'", ricorda Debbie.

"Improvvisamente avevo un'amica della mia età", dice Cathy.

Natale e Capodanno

A Yakima, la famiglia di Cathy venne a prenderla all'aeroporto. Era entusiasta di vederli, ma anche la giornata di bevute aveva avuto il suo peso.

"Non ricordo nemmeno di essere scesa dall'aereo", dice ridendo. "Quando sono arrivata a casa me la sentivo già".

Quando Cathy è tornata a casa dei suoi genitori, c'erano anche suo fratello e sua cognata con i loro figli piccoli. La famiglia aveva atteso l'arrivo di Cathy e sperava di potersi scambiare i regali.

Ma Cathy si addormentò subito sul pullman.

"Ricordo che uno dei ragazzi, che all'epoca aveva non so quanti anni, quattro e sei, si è avvicinato e si è seduto accanto a me. Si avvicinò e si sedette accanto a me, cercando di svegliarmi", ricorda Cathy.

La mattina dopo, il giorno di Natale, Cathy si sedette al tavolo della cucina con sua madre. Aveva smaltito i potenziali postumi della sbornia e si sentiva di nuovo più umana.

"Allora, com'è andato il volo, a parte il bere?", chiese la madre di Cathy, alzando un sopracciglio.

"Ho conosciuto delle persone molto simpatiche", spiegò Cathy. "Mi hanno dato i loro numeri. Penso che li chiamerò quando tornerò".

Accennò al fatto che Debbie l'aveva invitata a casa sua per l'ultimo dell'anno.

"È fantastico", disse incoraggiata la madre di Cathy. "Dovresti accettare l'invito".

"Sì, credo che lo farò", disse Cathy. "Mi è piaciuta molto".

Il resto della pausa festiva di Cathy a Washington trascorse in un'allegra confusione di famiglia, cibo e festeggiamenti.

E quando si trattò di tornare in California, Cathy si sentì eccitata, piuttosto che preoccupata.

"Qualche giorno prima avevo pensato che avrei potuto parlare con i miei genitori di trasferirmi a casa. E ora stavo pensando di conoscere qualcuno e di avere un'amica laggiù", racconta Cathy.

Anche Debbie era entusiasta di rivedere Cathy. Non ha mai avuto dubbi che Cathy si sarebbe fatta sentire.

"Avevo una sensazione di calore per il nostro incontro. E in qualche modo sapevo che Cathy mi avrebbe chiamato", racconta.

Diventare amici

Cathy ha chiamato e ha partecipato alla festa di Capodanno di Debbie. In seguito, Cathy rimase a dormire e il giorno dopo sperimentò il suo primo terremoto. I terremoti sono più frequenti in California che a Washington e Cathy rimase sconcertata dal fatto che Debbie fosse così tranquilla.

"Lei dice: "Cosa faccio? Dove vado?" E io le ho detto: "Cathy, tesoro, non è stato niente. È finita. Siediti e rilassati"", ricorda Debbie. "Da allora siamo sempre state in contatto".

"Il resto, come si dice, è storia", dice Cathy. Abbiamo continuato a frequentarci".

Dopo aver conosciuto Debbie, il mondo californiano di Cathy si è aperto. Debbie le ha fatto conoscere il suo gruppo di amici, per esempio.

"Poi, poco dopo, un paio di persone che lavoravano dove lavoravo io, in primavera, avevano circa la mia età e sono diventate amiche", ricorda Cathy.

"Ma onestamente, Debbie e sua madre sono state probabilmente la ragione principale per cui ho finito per rimanere nel Sud della California, perché Millie mi ha in un certo senso adottata. Dicevo a tutti che era la mia madre californiana".

Millie telefonava a Cathy e la invitava a cena, non lasciandola andar via finché non le avesse riempito le mani di Tupperwares pieni di cibo da portare a casa.

Nel frattempo, Cathy e Debbie si incontravano regolarmente in coppia e si sentivano regolarmente al telefono tra un appuntamento e l'altro.

"C'era sempre una scusa per andare a fare shopping. Non ci importava dove andavamo. Andavamo anche a Rodeo Drive, ma non compravamo nulla", racconta Debbie.

"Non potevamo permetterci nulla, ma era divertente chiederselo", aggiunge Cathy.

Uno dei loro luoghi preferiti era il Dodger Stadium, sede dei Los Angeles Dodgers. Le due amiche spendevano 4 dollari per i posti in tribuna e il resto dei soldi per gli hot dog da 10 pollici che portavano il nome della squadra di baseball.

"Amavamo quelle partite dei Dodgers, ma soprattutto amavamo quei cani", racconta Debbie ridendo.

Alla fine del 1976, Cathy progettò un altro viaggio per tornare nella sua città natale. Questa volta decise di non prendere l'aereo, in parte per evitare altri ritardi e in parte per risparmiare.

"Così chiesi a Deb se voleva fare un viaggio in macchina e venire a Washington con me per conoscere la mia famiglia", ricorda Debbie.

Le due amiche partirono, progettando di guidare per tutta la notte. Ma iniziò a piovere così forte che riuscivano a malapena a vedere la strada. E poi hanno bucato una gomma.

"Ci siamo fermate sul ciglio della strada. Pioveva a dirotto, a quei tempi non c'erano cellulari, niente. Si stava facendo buio", ricorda Cathy.

Fortunatamente, un passante amichevole si fermò e li aiutò a cambiare la gomma. Non accettò contanti, così Debbie e Cathy insistettero perché prendesse alcuni dei tanti panini e biscotti che Millie aveva preparato per il loro viaggio.

Per Debbie e Cathy, tutto questo faceva parte dell'avventura: i contrattempi di viaggio venivano accolti, invece di disperarsi. Dopo tutto, era proprio questo che le aveva fatte incontrare.

Quando le due amiche arrivarono finalmente a Washington, Debbie fu accolta a braccia aperte dai genitori di Cathy.

Il padre di Debbie era morto quando lei era adolescente, e il padre di Cathy divenne rapidamente una sorta di figura paterna surrogata per lei.

"Volevo un bene dell'anima ai suoi genitori. La prima volta che ho incontrato suo padre, mi ha detto: 'Vieni qui, bambina. Abbracciami'. Erano una famiglia adorabile", racconta Debbie.

Più tardi, anche Millie, la madre di Debbie, ha conosciuto i genitori di Cathy. Ogni volta che la famiglia di Cathy era in città, si incontrava con Millie.

"Sua madre ha legato molto con i miei genitori e loro con lei", dice Cathy.

"Era destino", dice Debbie.

Legati per tutta la vita

Cathy ha vissuto in California per i 17 anni successivi, rimanendo sempre molto amica di Debbie. All'inizio degli anni '90 si trasferì di nuovo a Washington. La sua azienda stava aprendo una nuova divisione a Seattle: era una grande opportunità di lavoro e permetteva a Cathy di essere un paio d'ore più vicina ai suoi genitori.

"A quel punto i miei genitori stavano invecchiando", racconta Cathy.

Dopo il trasferimento, Cathy è rimasta buona amica di Debbie. Si recava ancora regolarmente in California per lavoro e spesso parlava con Debbie al telefono. Le due amiche hanno anche vissuto avventure al di fuori delle loro città.

"Ci sono state gite a Disneyland, alla Knott's Berry Farm e un viaggio memorabile a Las Vegas per vedere Paul Anka", racconta Cathy.

Oggi Debbie e Cathy hanno entrambe 70 anni. Non vivono più vicine da oltre 30 anni. Ma sono rimaste unite e si sono sostenute a vicenda nel corso di questi decenni.

"Penso che bisogna lavorarci su", dice Cathy, a proposito dell'amicizia. "Non puoi darla per scontata. E credo che le persone che sono rimaste nella mia vita siano quelle destinate ad esserci. Credo che Debbie sia sempre stata destinata ad esserci. Ed è per questo che è stato facile per noi mantenere l'amicizia".

"Forse non sempre una volta alla settimana, ma siamo sempre in contatto", dice Debbie. "Ci ricordiamo dei compleanni dell'altro - io la chiamo e le canto molto male al telefono. Bisogna fare uno sforzo, ma credo che non debba essere per forza una cosa massiccia per rimanere in contatto". Mandate a un amico un biglietto d'auguri o cantate male al telefono".

Negli ultimi anni, entrambe le donne sono state colpite dalla scomparsa di amici intimi, il che le ha rese ancora più grate per le persone care ancora presenti nelle loro vite, oltre che per il ruolo svolto da chi non è più con loro.

In particolare, sentono la mancanza di Millie, la madre di Debbie, alla quale attribuiscono sempre il merito di aver contribuito al loro incontro in aeroporto.

"Abbiamo vissuto la morte della mamma di Deb, di entrambi i miei genitori e di altri membri della famiglia a cui eravamo legati, e abbiamo avuto entrambi problemi di salute nel corso degli anni", dice Cathy, che è andata a trovare Debbie per tirarla su di morale dopo una protesi all'anca.

"So sempre che posso chiamare Deb e parlarle. E quando avremo finito di parlare probabilmente rideremo, il che è sempre una buona cosa da avere in un'amica, per tirarti fuori da qualsiasi situazione negativa in cui ti trovi".

A causa di problemi di salute - per non parlare della pandemia - le due amiche non si vedono di persona da alcuni anni. Ma Cathy ha in programma un viaggio in California nella primavera del prossimo anno.

"Posso garantire che quando ci vedremo, sarà proprio come se fossimo state insieme il mese prima e torneremo a conversare e a ridere con facilità", dice.

Nel frattempo, le due amiche non mancheranno di chiacchierare la vigilia di Natale. È una specie di tradizione per loro parlare al telefono quel giorno, in parte per trasmettere gli auguri di Natale e in parte per ricordare.

Cathy chiamerà e dirà: "Buon Natale. Buon anniversario della notte in cui ci siamo conosciuti, la vigilia di Natale", dice Debbie.

Quest'anno sarà il 48° anniversario di quell'incontro.

"Chiaramente è stato il miglior volo in ritardo del mio volo", dice Cathy.

"È stata un'amicizia meravigliosa", concorda Debbie.

Fonte: edition.cnn.com