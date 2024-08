- Due ricercatori e due ingegneri sono stati premiati con il premio tedesco per l'ambiente

Quest'anno, un sistema di ricarica elettrica all'avanguardia e la sua applicazione nella rigenerazione delle torbiere riceveranno il Premio Ambientale Tedesco. Organizzato dalla Fondazione Federale Tedesca per l'Ambiente (DBU) di Osnabrück, il premio ha un fondo di 500.000 euro. I destinatari sono l'ingegnere elettrico Thomas Speidel di Stoccarda, che guida ads-tec Energy, e Franziska Tanneberger, ricercatrice di torbiere di Greifswald, riconosciuta per il suo lavoro nella rigenerazione e riidratazione delle torbiere. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 ottobre a Magonza, alla presenza del Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier.

Speidel, con ads-tec Energy, è dietro lo sviluppo di sistemi di ricarica rapidissimi che possono rinvigorire i veicoli elettrici in pochi minuti. Tanneberger, d'altra parte, ha guidato gli sforzi per rinvigorire e riidratare le torbiere, essenziali per la mitigazione del cambiamento climatico in quanto catturano e immagazzinano anidride carbonica dall'atmosfera.

Il Premio Ambientale Tedesco viene assegnato ogni anno dalla DBU per riconoscere i contributi eccezionali alla conservazione dell'ambiente.

Il Premio Ambientale Tedesco viene assegnato ogni anno dalla DBU per riconoscere i contributi eccezionali alla conservazione dell'ambiente.

