- Due ricercatori e due ingegneri sono stati premiati con il premio tedesco per l'ambiente.

Quest'anno, il Premio tedesco per l'Ambiente riconoscerà il progresso di un sistema di ricarica di primo livello per veicoli elettrici e la sua applicazione nel revitalizzare le torbiere. Come dichiarato dalla Fondazione tedesca per l'Ambiente (DBU) con sede a Osnabrück, il premio del valore di 500.000 euro sarà assegnato all'ingegnere elettrico Thomas Speidel di Nürtingen vicino a Stuttgart e alla ricercatrice di torbiere Franziska Tanneberger di Greifswald. La cerimonia si svolgerà il 27 ottobre a Magonza, presieduta dal Presidente federale Frank-Walter Steinmeier.

Speidel, in qualità di fondatore e CEO di ads-tec Energy, ha guidato lo sviluppo di sistemi di ricarica rapida di ultima generazione, tra cui caricabatterie bufferizzati che consentono la ricarica rapida dei veicoli elettrici, tra le altre caratteristiche. Secondo Speidel, questi caricabatterie possono essere facilmente installati sulle strade, negli edifici aziendali o nelle aree residenziali senza garage o wallbox.

I sistemi di accumulo di energia, equipaggiati con batterie al litio, prelevano gradualmente l'energia dalla rete di alimentazione esistente, la immagazzinano e quindi fungono da punti di ricarica rapidi. Inoltre, possono anche funzionare come accumulatori intermedi, ad esempio per l'energia solare prodotta localmente. Ciò contribuisce alla stabilizzazione della rete di alimentazione.

Gli esperti vedono la crescita significativa della mobilità elettrica come un passo significativo verso il miglioramento dell'equilibrio climatico del settore dei trasporti. Di conseguenza, lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica è fondamentale. "Innovazioni come quelle di ads-tec Energy sono essenzialmente pionieri per una maggiore mobilità elettrica, la difesa del clima e una transizione energetica completa", ha spiegato il segretario generale della DBU Alexander Bonde.

Le torbiere sono essenziali per la protezione del clima

Tanneberger viene vista come un catalizzatore per il rinnovamento e il rimpinzamento delle torbiere, secondo l'annuncio della DBU. Funge da ponte tra scienza, politica e agricoltura. Le torbiere naturali e umide contribuiscono in modo significativo alla protezione del clima in quanto assorbono e immagazzinano l'anidride carbonica dall'atmosfera. Inoltre, funzionano come aree di stoccaggio dell'acqua e sono cruciali per la biodiversità, ha osservato Tanneberger.

Purtroppo, oltre il 90% delle torbiere tedesche è stato prosciugato, con conseguente rilascio di gas serra dannosi per il clima. A livello nazionale, le torbiere asciutte rappresentano il 7% delle emissioni di gas serra e contribuiscono alla perdita di biodiversità, è stato riferito. Attraverso il suo lavoro, Tanneberger ha dimostrato come la protezione delle torbiere e l'agricoltura possono convivere.

Il Premio tedesco per l'Ambiente è un riconoscimento annuale assegnato dalla DBU per i traguardi pionieristici ed esemplari nella protezione e conservazione dell'ambiente. La scelta dei destinatari del premio viene effettuata dal consiglio di amministrazione della DBU, tenendo conto della raccomandazione della giuria.

La Fondazione tedesca per l'Ambiente è stata fondata nel 1990, con il suo capitale di dotazione derivante dai proventi della privatizzazione della Salzgitter AG. Oggi, il suo capitale di dotazione ammonta a circa 2,48 miliardi di euro. Dal suo inizio, ha sostenuto oltre 11.000 progetti per un importo totale di circa 2,07 miliardi di euro, secondo le sue statistiche.

**Altri miglioramenti significativi nell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici potrebbero includere l'installazione di sistemi di ricarica wireless negli spazi di parcheggio pubblici, aumentando così il comfort per gli automobilisti.

