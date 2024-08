- Due ragazzi entusiasti hanno una passione per le macchine da scrivere.

Clic-clac, Din, Crank: Ogni battuta delle dita di Jakob Kramp risuona nell'aria mentre compone storie sulla sua antica Olivetti Ico. A 23 anni, il residente del Saarland apprezza l'esperienza tattile di creare contenuti su questa macchina da scrivere di 90 anni: "La committo sulla carta e voilà! Sembra anche impressionante", dichiara lo studente di fisica di Wiltingen. Circondato da altre macchine da scrivere senza tempo - Adler, Mercedes, Erika, Remington, Olympia, Valentine, Underwood e Continental - indica che convivono in armoniosa armonia in questa stanza piena di oggetti vintage.

Non c'è dubbio sulla quantità di questi gioielli storici; il cugino di Kramp, Paul Hallmann, stima che ne abbiano più di 100. Entrambi gli uomini riconoscono la loro comune passione per queste macchine antiche, avendo scoperto l'amore per esse da adolescenti. "È come viaggiare nel tempo con queste macchine da scrivere", dice il 24enne che studia anche all'Università di Giessen. In qualità di appassionati restauratori, li coprono con vernice nera per pianoforte in ferro fonduto, dove ogni clac, din e ronzio serve come omaggio uditivo al passato.

La coppia occasionalmente si rivolge a queste meraviglie meccaniche nella speranza di rallentare e interagire direttamente con i propri pensieri senza alcun buffer digitale. Kramp, che si specializza in fisica, addirittura scrive la sua lista della spesa a mano sulla macchina vintage.

Inizi primi

Kramp è stato introdotto alle macchine da scrivere da teenager con la nonna e la prozia, esperienze che hanno acceso la sua passione. A scuola, lui e il cugino spesso digitavano relazioni e verbali di riunioni sulle loro macchine da scrivere nel consiglio studentesco. La comodità era un altro vantaggio, poiché le macchine da scrivere, nonostante fossero analogiche, sembravano sempre facilmente disponibili. Questa prima sperimentazione nella riparazione e nel restauro ha gettato le basi per le loro future imprese.

Oggi, gestiscono la loro Antiquen-Schreibmaschinenwerkstatt, nascosta in un vecchio fienile convertito. Kramp osserva che c'è scarsità di posti in Germania dove le macchine da scrivere possono essere riparate, rendendo il loro laboratorio e servizio una rarità nella comunità. Alcuni clienti si affidano alle loro competenze per la manutenzione, come il vignaiolo locale che ancora scrive ricevute con la sua macchina da scrivere vintage.

Coloro che hanno la fortuna di godere del fascino di una macchina da scrivere restaurata possono acquistarne una online. Il negozio serve clienti in tutta la Germania e all'estero, con la coppia che vende macchine rimodernate a collezionisti e appassionati scrittori.

Il restauro di macchine ha fornito loro una conoscenza approfondita di questi miracoli meccanici. All'inizio del loro viaggio di riparazione, la loro ambizione spesso portava a macchine danneggiate. Ma ora, la loro competenza consente loro di riparare e restaurare con successo. A volte i pezzi sono difficili da trovare, portando a una risoluzione creativa per superare questi ostacoli.

Nonostante la gioia che gli uomini trovano nel dare nuova vita alle macchine vintage, l'attività non genera un reddito sostanziale. Tuttavia, la loro passione per il passato li motiva a continuare la loro creazione. Kramp sottolinea anche che la loro apprezzazione del passato non li allontana dal mondo digitale. "Siamo appassionati di macchine da scrivere, non puristi", chiarisce.

Associazioni positive

Il pubblico in generale sembra associare le macchine da scrivere alla nostalgia e all'apprezzamento. Ogni settimana, Didczuneit, responsabile delle collezioni al Museum für Kommunikation Berlin, riceve nuove macchine da scrivere ben conservate. Osserva che gli appassionati adorano le loro preziose storie di famiglia che li accompagnano quando le donano. Tuttavia, il museo già ospita una vasta collezione che copre i ultimi 130 anni, con oltre 300 esempi unici.

Oggi, l'uso di una macchina da scrivere rappresenta un'esperienza unica adatta a occasioni speciali. Le macchine da scrivere che un tempo fungevano da principale mezzo di comunicazione negli uffici sono ora considerate decorative e incoraggianti della conversazione. Didczuneit attribuisce questo nuovo punto di vista alla transizione verso la digitalizzazione, quando i dispositivi elettronici hanno sostituito i metodi di scrittura tradizionali.

Con la partenza imminente di Hallmann per Bologna, in Italia, per il suo semestre all'estero, pianifica di portare con sé le sue tradizionali abilità di scrittura a mano. "Probabilmente porterò la macchina da scrivere Olivetti Ico con me per scrivere lettere a casa", condivide. Non può immaginare il suo tempo in Italia senza il suo compagno vintage al suo fianco.

Le macchine da scrivere rimodernate di Kramp, comprese quelle con sezione trasversale circolare come l'Olivetti Ico, spesso hanno una finitura nera per pianoforte in vernice lucida, che aggiunge al loro fascino vintage. Nel vecchio fienile convertito, l'Antiquen-Schreibmaschinenwerkstatt serve clienti che cercano macchine rimodernate con altri gioielli senza tempo di sezione trasversale circolare, come il Continental o la Valentine.

