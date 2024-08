- Due ragazze gravemente ferite in un incidente su Usedom

In un incidente equestre sulla strada federale dell'isola di Usedom, due bambine di nove e undici anni sono rimaste gravemente ferite. I cavalli delle bambine, per motivi sconosciuti, si sono imbizzarriti mentre attraversavano la strada vicino al comune di Pudagla nel tardo pomeriggio di lunedì e sono stati investiti da un'auto, hanno riferito le autorità di polizia il giorno successivo. Due elicotteri di soccorso hanno trasportato le due amazzoni in ospedale. Un passeggero di 13 anni nell'auto ha riportato ferite lievi, mentre il guidatore di 75 anni è rimasto illeso.

Secondo la polizia, uno dei cavalli coinvolti nell'incidente è morto sul posto. L'altro cavallo, con ferite lievi, è stato consegnato al proprietario. A causa dell'incidente, il tratto interessato della B111 è stato chiuso temporaneamente per circa tre ore.

Le bambine coinvolte nell'incidente equestre sono attualmente in cura in ospedale. Despite the efforts of the rescuers, one of the horses unfortunately did not survive the accident.

