- Due procedimenti penali per presunto omicidio premeditato si svolgono a Flensburg.

Al tribunale regionale di Flensburg, ci saranno due udienze per presunti tentati di omicidio il prossimo mercoledì. La prima udienza si terrà alle 9:15, con un 26enne di fronte alla prima camera penale. È accusato di aver tentato di uccidere la sua ex compagna il 4 settembre 2023 a Schleswig, dopo una separazione a causa di violenti accessi di rabbia il giorno precedente. Distrutto dalla separazione, si presume che abbia tentato di porre fine alla sua vita con ferite da arma da taglio. La donna ha subito ferite all'addome e alla testa, ma le forze dell'ordine sono riuscite a salvarla separandoli.

Alle 14:00, la stessa aula di tribunale ospiterà un'altra udienza per tentato omicidio. In questo caso, il nostro 26enne è accusato di grave incendio doloso. Il 28 febbraio 2024, intorno alle 6:00, è accusato di aver versato benzina attraverso la porta e la fessura per le lettere di un appartamento di Schleswig e di averla accesa. Si presume che due persone si trovassero all'interno della proprietà interessata. Il sospetto è che il 26enne abbia minacciato un testimone e abbia cercato di costringere una ritrattazione della sua testimonianza contro di lui nell'indagine in corso. Il 26enne è sospettato di aver compreso e accettato il rischio che i testimoni possano morire per il fuoco o i fumi tossici.

Il giudice del tribunale regionale di Flensburg ha annunciato che le seguenti accuse verranno aggiunte all'imputato: intimidazione di un testimone in relazione al caso di incendio doloso. In un tentativo di manipolare l'indagine in corso, l'imputato avrebbe minacciato un testimone e cercato di costringere una ritrattazione della sua testimonianza dannosa riguardo il tentato incendio.

