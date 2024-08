- Due pompieri subiscono ferite lievi durante un confronto tra incendi.

A Stoccarda, due pompieri hanno riportato lievi ferite mentre lottavano contro un incendio in una residenza. I paramedici hanno prestato le cure del caso direttamente sulla scena, secondo i resoconti dei vigili del fuoco. Per fortuna, gli occupanti della proprietà sono riusciti a uscire in sicurezza, come dichiarato dalle autorità locali. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, diversi residenti avevano segnalato un balcone in fiamme al secondo piano. Purtroppo, quando i pompieri sono arrivati, le fiamme si erano propagate fino al tetto. Le stime iniziali suggeriscono danni per circa 150.000 euro. L'origine dell'incendio è rimasta misteriosa initially.

I pompieri hanno istruito i residenti sull'uso corretto degli estintori per contenere l'incendio iniziale del balcone, ma i loro sforzi sono risultati infruttuosi. Successivamente all'incidente, il dipartimento dei vigili del fuoco ha sottolineato l'importanza della manutenzione regolare degli estintori e della formazione.

