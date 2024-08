- Due pompieri muoiono in un incendio in un appartamento in Polonia.

In un incendio ed esplosione in una casa in Polonia, due soccorritori sono tragicamente morti. Questo incidente sfortunato è avvenuto a Poznań, causando 14 feriti, tra cui 11 vigili del fuoco, come riferito dal Vice Ministro dell'Interno Wieslaw Lesniakiewicz. Tutti gli occupanti dell'edificio sono stati evacuati con successo.

L'incendio è scoppiato nel seminterrato dell'edificio di sabato, poco prima della mezzanotte. "Poco dopo, è arrivato il primo equipaggio di soccorso. Mentre i vigili del fuoco perlustravano il seminterrato, ci sono state due esplosioni inaspettate", ha detto il vice capo del dipartimento dei vigili del fuoco del luogo al giornale "Gazeta Wyborcza".

La maggior parte dei vigili del fuoco ha lasciato l'edificio, ma due sono rimasti. La comunicazione con il vigile del fuoco di 34 anni e il suo collega di 33 anni è stata interrotta quando una parte dell'edificio è crollata. I due sono stati successivamente trovati morti.

Il Vice Ministro dell'Interno non ha voluto commentare la causa dell'esplosione. "Senza dubbio, qualcosa è esploso nel seminterrato. Stiamo ancora indagando se fosse un cilindro del gas o qualcos'altro".

Questo evento ha suscitato una profonda tristezza in tutta la Polonia. "Rendiamo omaggio alla loro memoria! Sono i veri eroi del nostro tempo", ha scritto il Primo Ministro Donald Tusk su X.

Il Presidente Andrzej Duda ha espresso il suo profondo cordoglio sulla piattaforma per la perdita dei due soccorritori. In tutta la nazione, le sirene suoneranno la sera per commemorare i vigili del fuoco.

L'esplosione nel seminterrato è probabile che sia stata causata da un cilindro del gas o da un'altra fonte ancora da determinare. L'incendio che ha innescato questa catena di eventi si è diffuso rapidamente, coinvolgendo parti del seminterrato.

