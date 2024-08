Due piloti di caccia francesi uccisi in un incidente aereo

Durante un'esercizio militare nel nord della Francia, due caccia Rafale sono entrati in collisione. Le squadre di soccorso sono riuscite a recuperare solo due piloti morti. L'aeronautica militare esorta la popolazione a evitare la regione.

Nella collisione di due aerei da combattimento nel nord-est della Francia, due piloti hanno perso la vita. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron su un servizio online. Un terzo pilota è stato trovato vivo dopo aver attivato il seggiolino eiettabile e aver lasciato l'aereo in tempo. "Sta bene e è al sicuro", ha detto il ministro della Difesa, Sébastien Lecornu, su X.

Le ricerche dei due piloti sono durate diverse ore dopo la collisione. La polizia e i servizi di soccorso della regione hanno supportato l'aeronautica militare nelle ricerche delle persone disperse. Un portavoce dell'aeronautica militare francese ha confermato su richiesta che gli aerei coinvolti erano due caccia Rafale.

Entrambi gli aerei sono decollati dalla base aerea di Saint-Dizier e successivamente sono entrati in collisione nella zona di Colombey-les-Belles vicino a Nancy. La prefettura di Meurthe-et-Moselle non ha inizialmente rilasciato dichiarazioni sulla causa e le circostanze dell'incidente. Ha invitato la popolazione tramite X a evitare la zona.

