- Due persone uccise nel vecchio Reno

In un incidente violento, una donna e un uomo hanno perso la vita ad Altenrhein, sulla sponda svizzera del lago di Costanza. I corpi sono stati trovati il mercoledì in una casa unifamiliare, come riferito dalla polizia. Hanno rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dei decessi.

Tuttavia, hanno chiarito che le indagini preliminari non indicano minacce per la pubblica sicurezza, e quindi non si cerca alcun sospetto in fuga. L'uomo aveva 48 anni, e la donna 41.

L'incidente violento di Altenrhein è stato classificato come un caso di crimine violento. La polizia non ha ancora reso noto la causa del crimine violento che ha portato alla morte dell'uomo di 48 anni e della donna di 41 anni.

