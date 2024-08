- Due persone subiscono gravi ferite in una collisione tra una moto e un'auto.

In un incidente sfortunato, un motociclista di 19 anni e un automobilista di 85 anni hanno subito gravi ferite sulla Federal Highway 9 a Remagen. Secondo il rapporto delle autorità, il guidatore anziano stava cercando di immetttersi sulla B9, la strada lungo cui il motociclista stava viaggiando. Questa manovra ha causato la collisione. Entrambi i soggetti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. La strada è rimasta chiusa per circa quattro ore per permettere un'indagine approfondita. Purtroppo, entrambi i veicoli hanno subito danni estesi e sono stati dichiarati irreparabili dal punto di vista finanziario.

