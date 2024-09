- Due persone subiscono gravi ferite in una collisione moto-auto.

Una donna alla guida e un motociclista hanno avuto un incidente devastante a Hillesheim, Vulkaneifel. La donna anziana, di 77 anni, stava cercando di fare una svolta a sinistra dalla strada con il suo veicolo un lunedì mattina. Mentre lo stava facendo, il motociclista di 47 anni è entrato nella sua visuale e i due veicoli sono entrati in collisione, come riportato dalla polizia. Il motociclista è stato prima scagliato contro il parabrezza del veicolo e poi è caduto sulla strada. La causa dell'incidente non era immediatamente chiara. Entrambi i soggetti sono stati trasportati in ospedale.

