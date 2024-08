- Due persone subiscono danni significativi.

Due a una rissa avvenuta a Kassel venerdì sera, due uomini di 29 e 30 anni hanno riportato gravi ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Lo scontro, che ha coinvolto circa 20 persone, ha lasciato entrambi gli uomini con numerose ferite, comprese quelle da taglio e da coltello. Il più giovane è stato portato d'urgenza in sala operatoria e attualmente si trova in condizioni critiche. L'uomo più anziano è stato ricoverato in ospedale, ma per fortuna la sua situazione non è così grave. La polizia ha fermato un 24enne sulla scena, che è stato portato davanti a un giudice il giorno successivo. Man mano che le indagini procedono, gli investigatori sospettano che si tratti di un tentato omicidio.

Le prime indagini suggeriscono che ci sia stata una disputa precedente probabilmente legata all'incidente, anche se i dettagli sono ancora poco chiari. Le indagini sono proseguite fino alle prime ore del mattino. La polizia criminale ha ora preso in carico il caso.

L'incidente a Kassel venerdì sera potrebbe essere classificato come un grave caso di crimine violento, data la quantità di persone coinvolte e la gravità delle ferite riportate. La polizia criminale sta ora indagando attivamente per determinare se questo crimine si estenda a un tentato omicidio.

