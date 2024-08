- Due persone subiscono danni in un incendio in un ristorante a Magonza.

Tentando spegnere un incendio in una trattoria a Magonza, due persone si sono fatte male. Come il dipartimento dei vigili del fuoco ha comunicato in serata, l'incendio è scoppiato un venerdì pomeriggio, senza una causa chiara, intorno a un grill a gas. Le fiamme sono riuscite a diffondersi attraverso il sistema di ventilazione, incendiando la merce in una stanza di deposito e riempiendo la scala dell'edificio con fumo spesso.

Queste due persone si sono fatte male mentre cercavano indipendentemente di spegnere l'incendio all'interno dell'esercizio, come riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco. Sono state poi soccorse dai servizi di emergenza prima di essere trasportate in ospedale. Per fortuna, i residenti dell'edificio sono stati in grado di evacuare a causa del fumo denso, ma sono stati successivamente autorizzati a fare ritorno alle loro case.

In totale, 27 vigili del fuoco, sia professionisti che volontari, del dipartimento dei vigili del fuoco di Magonza, hanno risposto alla situazione. All'inizio, l'entità dei danni alla proprietà era incerta. Per gestire l'incidente, Kaiserstraße ha dovuto essere completamente chiusa, causando notevoli ingorghi di traffico in città.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha sottolineato che cercare di spegnere gli incendi da soli dovrebbe essere fatto solo quando è sicuro farlo: "Quando la stanza è già piena di fumo, c'è una situazione a rischio per la vita. Mentre la proprietà può essere sostituita, le vite no."

Le persone hanno richiesto l'assistenza dei servizi di emergenza a causa delle ferite riportate mentre lottavano contro l'incendio nella trattoria. Notando la diffusione del fumo, i residenti dell'edificio sono stati consigliati di evacuare immediately, assicurando la sicurezza di tutti.

