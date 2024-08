- Due persone subiscono danni dopo che una barca si rovescia sull'Isar.

Due a difficoltà incontrate in un piccolo battello sul fiume Isar, situato nel distretto di Monaco, due donne hanno avuto bisogno di aiuto. Secondo le forze dell'ordine, le donne hanno incontrato problemi sabato sera vicino a Straßlach-Dingharting. Una forte corrente ha apparentemente spinto la parte anteriore della loro imbarcazione sotto la superficie dell'acqua.

Il battello si è capovolto e è stato portato verso un cumulo di detriti dalla corrente. Il lavoro di un elicottero ha alla fine salvato le due donne, di 25 e 39 anni, dal fiume. Secondo le autorità, entrambe sono state trasportate in ospedale con ferite lievi come lividi e graffi. Le autorità stanno ora esaminando i dettagli dell'incidente per determinarne la causa.

Le due donne sono state inizialmente trovate dalla Polizia locale dopo che avevano segnalato il battello capovolto. Al loro arrivo in ospedale, i medici sono stati assistiti dalla Polizia nell'ottenere le loro dichiarazioni sull'incidente.

Leggi anche: