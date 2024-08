Due persone sono state pugnalate durante i festeggiamenti del carnevale di Notting Hill.

Il carnevale nel distretto di Notting Hill di Londra dovrebbe essere un evento vivace, ma quest'anno è finito in morti tragiche. Due persone, una donna di 32 anni con la sua figlia di tre anni e altri membri della famiglia, e un cuoco svedese di 41 anni che vive a Dubai, sono morti per le ferite dopo essere stati gravemente feriti in attacchi separati durante il weekend del carnevale.

Secondo i resoconti, la donna era al evento con la sua famiglia, mentre il cuoco era parte dei festeggiamenti. Entrambi i soggetti sono stati gravemente feriti in incidenti separati, secondo la polizia.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha espresso shock e delusione per la violenza, definendola "shockante, completamente inaccettabile e un tradimento dei valori per cui il carnevale è stato creato". Gli organizzatori del carnevale hanno anche rilasciato una dichiarazione, esprimendo il loro shock per le morti.

Più di un milione di persone partecipano al carnevale ogni anno, un evento di due giorni che celebra la cultura afro-caribica che si svolge nelle strade di Notting Hill, a ovest di Londra. L'evento attira folle da tutto il mondo con i suoi ballerini colorati, costumi affascinanti e bande di acciaio vivaci.

Tuttavia, quest'anno la celebrazione è stata offuscata dalla violenza. Otto persone sono state accoltellate e oltre 300 sospetti sono stati arrestati, principalmente per possesso di armi offensive o reati legati alle droghe. La polizia ha anche riferito che 35 agenti sono rimasti feriti durante i due giorni dell'evento.

"Si tratta di riunire le persone per una celebrazione positiva", ha detto l'agente di polizia Charmain Brenyah. "Che sia finito con la tragica perdita di vite umane rende tutti coinvolti tristi".

L'incidente tragico al carnevale ha scatenato discussioni sull'aumento delle misure di sicurezza per prevenire simili crimini in futuro. Nonostante i festeggiamenti, la violenza e i feriti hanno gettato un'ombra sui lati positivi del carnevale.

Leggi anche: