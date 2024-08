- Due persone sono state ferite in un incidente su A2.

Ieri sera, due persone hanno avuto un incidente sulla A2, tra Ziesar e Wollin, nella zona del distretto di Potsdam-Middlemark. Un 25enne ha riportato ferite lievi dopo aver urtato contro un'auto guidata da un 29enne, come riferito dalle prime dichiarazioni della polizia. Il 29enne, purtroppo, ha riportato ferite gravi, portando entrambi a richiedere assistenza medica.

La corsia di emergenza e la corsia di destra dell'A2, inizialmente bloccate, hanno ripreso il normale funzionamento senza limitazioni, come dichiarato da un rappresentante della polizia. Le indagini sulle cause dell'incidente sono in corso.

Il 25enne stava viaggiando in auto quando è avvenuto l'incidente. Dopo l'incidente, entrambi hanno dovuto abbandonare le loro auto ai lati della strada.

