- Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale dopo un inseguimento con le forze dell'ordine.

Nel weekend, una fuga a tutta velocità si è verificata dopo che un agente di polizia ha notato un'auto con targhe sospette. Il giovane guidatore, nervoso, ha deciso di abbandonare la scena invece di fermarsi come ordinato. Perse il controllo del veicolo, finendo per sbandare fuori strada e schiantarsi contro la parete frontale di un negozio locale.

Al loro arrivo, le autorità hanno trovato il guidatore, gravemente ferito, intrappolato all'interno del veicolo. I coraggiosi pompieri lo hanno prontamente estratto dalle macerie. Il passeggero di 24 anni, per fortuna, ha riportato solo ferite lievi.

Stando ai primi rilievi, le targhe erano effettivamente false, l'automobile non registrata e il guidatore senza patente valida. L'uomo è ora sotto indagine per aver messo a rischio la sicurezza stradale, per guida senza patente e falsificazione. Il proprietario del veicolo dovrà affrontare conseguenze analoghe. Ulteriori esami da parte di specialisti forniranno maggiori informazioni sulla serie esatta di eventi che hanno portato all'incidente. La polizia sta cercando testimoni.

