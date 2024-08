- Due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente tra un veicolo e un tram.

A Stuttgart, un'auto e un tram si sono scontrati, causando ferite a due persone. Si tratta di residenti dell'auto, come confermato da un portavoce della polizia. Inizialmente, le autorità avevano ipotizzato che le ferite fossero lievi. Per fortuna, non ci sono state vittime tra i passeggeri del tram. Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute.

Anche se le prime valutazioni avevano suggerito ferite lievi, le persone coinvolte nell'incidente hanno richiesto cure mediche prolungate. Intanto, le autorità stanno ancora indagando sulla causa esatta della collisione tra l'auto e il tram.

Leggi anche: