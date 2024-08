- Due persone sono rimaste ferite da un'esplosione e da un incendio in una casa.

In un'esplosione e incendio in un complesso di appartamenti di Francoforte, un individuo ha subito gravi ustioni. Si sospetta che sia il inquilino dell'appartamento dove è avvenuta l'esplosione, secondo un rappresentante dei vigili del fuoco. Un'altra persona è stata apparentemente ferita. L'esplosione ha fatto saltare i mattoni dal tetto dell'edificio e ha innescato un incendio nel solaio. L'incendio è stato spento al tramonto.

La persona gravemente ferita è stata trasportata in elicottero in un centro specializzato per le cure delle ustioni. Gli altri inquilini dell'edificio a tre piani sono riusciti a uscire o sono stati accompagnati in sicurezza. La polizia sta cercando testimoni dell'incidente, secondo un portavoce. In precedenza, bild.de aveva riportato l'incendio.

La persona gravemente ferita è stata portata in un reparto di emergenza del centro specializzato per le ustioni. Date le dimensioni dell'esplosione e dell'incendio, le autorità locali hanno dichiarato la situazione come un'emergenza.

