Due persone sono morte mentre il tifone Krathon si avvicina al sud di Taiwan.

Tifone Krathon, in grado di raggiungere velocità di 135 km/h (85 mph), ha colpito il sud di Taiwan intorno a mezzogiorno di giovedì, equivalente a un uragano di Categoria 1 dell'Atlantico.

Due vite sono andate perse e 219 individui hanno riportato ferite, con un individuo ancora disperso, secondo il Centro Operativo di Emergenza Centrale di Taiwan.

Un autista di 66 anni ha perso la vita a causa di rocce cadute, mentre un uomo di 70 anni ha incontrato lo stesso destino mentre potava un albero durante il tifone.

Prima di toccare terra, Krathon si è mosso lentamente lungo la costa meridionale di Taiwan. In giorni precedenti, si è attardato vicino a Taiwan e alle Filippine come un equivalente di Categoria 4, con il Presidente di Taiwan, Lai Ching-te, che ha emesso avvertimenti di potenziali danni catastrofici.

Dopo aver perso potenza, Krathon ha continuato a flagellare Taiwan con forti piogge, causando chiusure scolastiche e sospensioni della borsa valori in precedenza nella settimana. Sono stati interrotti oltre 300 voli e, alle 15:00, circa 100.000 case hanno subito interruzioni di corrente, secondo il Ministero degli Affari Economici di Taiwan.

Krathon ha lasciato dietro di sé piogge che variavano da 250-500 mm (10-20 pollici), con alcune aree che hanno registrato più di un metro (40 pollici) di pioggia. Si prevedono ulteriori piogge di 250-500 mm (10-20 pollici) mentre Krathon continua a librarsi sopra e vicino a Taiwan.

Le scuole e le attività commerciali sono rimaste chiuse in tutta Taiwan giovedì. Più di 38.000 soldati taiwanesi sono in stato di allerta, pronti ad intervenire in caso di emergenze.

Gli ufficiali di Kaohsiung hanno avvertito della lenta velocità di Krathon, dicendo che se il tifone si fosse fermato nelle aree di Kaohsiung e Tainan, avrebbe potuto prolungare il suo impatto distruttivo su Kaohsiung.

Il sindaco Chen Chi-mai ha consigliato di non uscire di casa, dicendo: "Si prega di evitare di uscire".

Un studente universitario di 24 anni, Liao Shian-rong, ha condiviso la sua esperienza con Reuters, avendo viaggiato da Taipei a Kaohsiung per esperire la tempesta da vicino.

"Stiamo subendo l'urto dell'occhio del tifone e presto entreremo nell'occhio", ha detto, filmando la tempesta da un atrio di un hotel.

I video condivisi sui social media tramite Threads hanno mostrato forti venti che hanno rovesciato motocicli e distrutto strutture di impalcature, oltre a strappare i tetti.

Il tifone Krathon, noto anche come Julien nelle Filippine, ha colpito in precedenza le isole più settentrionali delle Filippine, causando evacuazioni e allagamenti nelle comunità costiere.

Quasi 23.000 case in tre regioni sono state colpite dalla tempesta, secondo l'agenzia di stampa delle Filippine.

Il tifone, inizialmente classificato come un equivalente di Categoria 4, ha rappresentato una minaccia significativa per l'Asia, portando il Presidente di Taiwan ad emettere avvertimenti di potenziali danni catastrofici. Dopo aver perso potenza, Krathon ha continuato il suo percorso e ha portato forti piogge in diverse parti dell'Asia.

