- Due persone sono morte in una tragica collisione di camion.

Sul tratto dell'autostrada A2 nel Basso Sassonia, due anime hanno lasciato questo mondo. Le autorità hanno identificato i defunti come il 59enne autista del camion e un passeggero non identificato, come confermato da un portavoce della polizia. Intorno alle 1:00 del mattino di lunedì, il camion si è schiantato contro il pilastro in cemento di un ponte di segnaletica, situato tra le barriere centrali. Le cause dell'incidente rimangono ancora ignote.

Gli agenti delle forze dell'ordine sono intervenuti prontamente sulla scena e le indagini proseguono. Di conseguenza, l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per un breve periodo.

Gli agenti di polizia sul posto hanno iniziato a indagare sulle cause dell'incidente del camion. A causa della presenza della polizia, il traffico è stato deviato intorno al luogo dell'incidente.

