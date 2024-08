- Due persone sono morte in un incidente sulla A14 nell'Altmark

In un grave incidente frontale sulla A14 nella regione dell'Altmark, due persone sono morte. Tre persone sono rimaste gravemente ferite e nove lievemente ferite, secondo la polizia di Stendal. Secondo le prime informazioni, un autista di 68 anni di un camion non è riuscito a fermarsi per il traffico e ha urtato una coda di veicoli, spingendo otto auto l'una contro l'altra e finendo nel fosso. Alcuni dei veicoli sono stati anche spinti attraverso la barriera di sicurezza sulla corsia opposta.

Le due vittime sono state identificate come un uomo di 80 anni e un passeggero di 79 anni che erano entrambi fermi nel traffico. Sono morti sul posto. In totale, dodici persone ferite sono state trasportate negli ospedali vicini. Tre persone coinvolte nell'incidente sono rimaste illese. La A14 è rimasta chiusa per diverse ore.

Le indagini sull'incidente hanno rivelato che gli altri veicoli nella coda cercavano di evitare il caos causato dalla negligenza dell'autista del camion. Nonostante il caos, i servizi di emergenza sono riusciti a soccorrere le persone rimaste intrappolate nei veicoli.

