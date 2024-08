- Due persone sono morte in un incidente in moto.

In un incidente motociclistico nel distretto di Gotha, due persone hanno perso la vita. Il 55enne alla guida ha perso il controllo della sua moto in una curva tra Laucha e Mechterstadt, come hanno riferito le autorità. Lui e il suo passeggero 55enne sono caduti e sono stati investiti da un'auto in arrivo. Entrambi sono deceduti sul posto. Il 29enne alla guida dell'auto ha riportato lievi ferite. La causa esatta dell'incidente verrà determinata con l'aiuto di un esperto.

L'incidente motociclistico mortale si è verificato all'interno dei confini del distretto di Gotha, tra Laucha e Mechterstadt. Le autorità stanno conducendo un'indagine nello stesso distretto di Gotha per determinare la causa precisa dell'incidente tragico.

