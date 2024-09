Due persone sono morte in un incidente di auto dopo aver tentato di eludere le forze dell'ordine.

Nella periferia di Torgau, una città sassone, un controllo di polizia per targhe sospette si è trasformato in un inseguimento mortale. Il conducente, un individuo di 26 anni, ha deciso di evitare le autorità, scatenando un inseguimento ad alta velocità. Purtroppo, la storia prende una piega tragica.

Secondo la polizia di Lipsia, l'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino vicino al distretto nord di Torgau. Gli ufficiali hanno scoperto che le targhe del veicolo erano state manomesse, diversamente dall'identificazione vera del veicolo. Nel tentativo di evitare l'arresto, il conducente ha accelerato, lasciando gli agenti di polizia inseguire.

Il veicolo ha attraversato la B183, superando il ponte sull'Elba di Torgau, e ha continuato a tutta velocità verso Werdau. Purtroppo, l'inseguimento si è concluso bruscamente quando l'auto ha sbandato a sinistra fuori dalla strada. Il veicolo è entrato in collisione con un albero, si è capovolto e si è fermato a testa in giù.both the driver and the 20-year-old passenger succumbed to their injuries at the scene.

Dopo ulteriori indagini, è stato rivelato che l'individuo di 26 anni aveva avuto diversi precedenti con la polizia. Di conseguenza, la B183 è rimasta chiusa per diverse ore mentre le indagini proseguivano.

L'inseguimento ad alta velocità ha causato numerosi incidenti stradali, causando notevoli disagi al traffico sulla B183. Nonostante le azioni evasive del conducente, le targhe manomesse del veicolo sono state eventually identified, portando al lancio di un'indagine approfondita sugli incidenti stradali.

