- Due persone sono gravemente ferite in un incidente tra un autobus e un veicolo.

In un incidente avvenuto nella zona della Baviera di Kitzingen, cinque persone hanno riportato ferite. Il conducente dell'auto ha subito ferite gravi ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale, come riferito da un rappresentante della polizia. Il conducente del minivan ha riportato ferite serie ed è stato anch'egli trasportato in elicottero in un ospedale. All'interno del minivan, c'erano altri tre passeggeri che hanno riportato ferite lievi. Le indagini preliminari della polizia suggeriscono che l'incidente è avvenuto durante un cambio di corsia sulla Bundesstraße 2260 nei pressi di Volkach. Non sono state immediate disponibili ulteriori informazioni.

La polizia è intervenuta sulla scena dell'incidente sulla Bundesstraße 2260 nei pressi di Volkach, conducendo le indagini sullo scontro tra un'auto e un minivan. Gli ufficiali stanno attualmente lavorando per raccogliere ulteriori dettagli sul cambio di corsia che potrebbe aver causato l'incidente.

