Due persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite in un attacco avvenuto a Saporichya.

mezzanotte: Russia colpisce la regione di Saporishia, con vittime e feritiIl governatore Ivan Fedorov indica che la Russia ha attaccato la regione di Saporishia durante la notte, causando la morte di almeno due civili e il ferimento di cinque. In particolare, la Russia avrebbe lanciato un attacco significativo contro la comunità di Komyshuvacha nella regione, causando danni a diverse strutture e a una infrastruttura. I soccorritori sono ancora sul posto mentre si valutano i danni, come riferito dal "Kyiv Independent".

23:38: L'ambasciatore USA riconosce il piano di pace di ZelenskyL'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU Linda Thomas-Greenfield ha menzionato la consapevolezza del lato americano del ultimo "proposta di pace" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha suggerito che questo approccio potrebbe portare a risultati positivi e ha discusso delle opportunità per gli Stati Uniti di contribuire alla sua attuazione. L'ambasciatore ha espresso ottimismo riguardo alle possibilità di progresso nelle trattative di pace, senza entrare nei dettagli. È probabile che Thomas-Greenfield si riferisca alla "strategia della vittoria" annunciata da Zelensky lo scorso mese.

22:29: Allarme per UFO in Latvia risoltoFalso allarme in Latvia: un sospetto violazione dello spazio aereo dello stato NATO del Baltico da parte di un UFO è stato risolto. L'oggetto, originario della vicina Bielorussia e passato il confine nella regione orientale di Kraslava, è stato identificato come un gruppo di uccelli. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa lettone Leta, sulla base delle informazioni fornite dall'aeronautica. In precedenza, il Ministero della Difesa a Riga aveva segnalato un UFO non identificato, causando l'invio di aerei NATO di intercettazione basati a Lielvarde. Tuttavia, non sono stati trovati oggetti sospetti.

21:59: Moldova e Germania siglano accordo sulla cybersecurityMoldova e Germania vogliono rafforzare le loro difese contro la "guerra ibrida di Putin" con un accordo sulla cybersecurity. Il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di continuare a utilizzare le sue tattiche di guerra ibrida contro l'Europa e la Moldavia come mezzo di destabilizzazione, ha notato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock. "Ma è proprio per questo che stiamo intensificando i nostri sforzi". Fornendo attrezzature informatiche, scambio di informazioni e formazione, cercano di prevenire gli attacchi informatici in Moldavia e smascherare la disinformazione.

21:12: Uomo condannato per aver criticato le azioni militari russeUn uomo a Mosca è stato condannato a cinque anni in un campo di lavoro per aver criticato pubblicamente l'intervento militare russo in Ucraina. Come riferito dall'agenzia di stampa statale russa TASS, l'imputato, di 38 anni, aveva precedentemente ammesso di aver "insudiciato l'esercito" ad aprile. Gli era stata inizialmente inflitta una pena di cinque anni di lavoro correttivo, ma è rimasto a piede libero. La procura ha vinto un appello per una pena più severa. Secondo TASS, l'uomo, identificato come Yuri Kochuyev, 38 anni, è stato preso in custodia e accompagnato fuori dall'aula del tribunale.

20:23: L'esercito ucraino riferisce la distruzione di depositi di munizioni russiL'esercito ucraino dichiara di aver distrutto diversi depositi di munizioni russe all'interno dei territori occupati dell'Ucraina. Secondo il comando navale di Kyiv, i ricognitori hanno scoperto i depositi di stoccaggio vicino a Mariupol e li hanno successivamente attaccati e distrutti con i razzi. Tonnellate di munizioni sarebbero state distrutte. Le affermazioni non possono essere indipendentemente confermate.

19:36: L'Italia si prepara a consegnare un sistema di difesa aerea avanzato all'UcrainaL'Italia consegnerà un secondo sistema missilistico antiaereo SAMP/T all'Ucraina questo mese, ha annunciato il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto a Roma. Il sistema è in grado di tracciare numerosi obiettivi contemporaneamente e intercettare fino a dieci. È l'unico sistema prodotto in Europa in grado di intercettare missili balistici.

19:02: Rapporto suggerisce il dispiegamento di truppe russe su larga scala a Kursk per un contrattaccoLa Russia starebbe dispiegando circa 38.000 truppe per un contrattacco nella regione di confine di Kursk, secondo un rapporto del Financial Times, citando un ufficiale di intelligence ucraino di alto livello. Alcune truppe sono state ridirezionate dalle operazioni nel sud dell'Ucraina. La controffensiva "non è ancora estesa", secondo la fonte, che ha notato che la Russia avrebbe bisogno di mobilitare più delle sue unità temprate per ottenere successi più significativi. In precedenza, Zelensky aveva menzionato la necessità di 100.000 truppe russe per contrastare efficacemente l'offensiva ucraina a Kursk.

18:22: Rivelata la tecnica ucraina per catturare i disertoriDopo due anni e mezzo di conflitto, l'esercito ucraino ha urgentemente bisogno di nuovi reclute. Tuttavia, molti uomini stanno cercando di evitare il servizio militare e fuggire in paesi confinanti come la Moldavia. Questi individui vengono intercettati lungo il fiume Dniester.

16:56 Forze Russe Distruggono Miniera di Carbone UcrainaLe forze militari russe stanno avanzando senza sosta nella città mineraria ucraina di Vuhledar, facendo saltare in aria una delle più grandi miniere di carbone del paese. Le immagini mostrano l'esplosione e il crollo della struttura sulla bocca principale della miniera. Si stima che vi siano circa 150 milioni di tonnellate di carbone nelle vene della miniera.

16:19 Pistorius Vede la Finanziamento della Difesa Tedesca come una Sfida CostanteDopo l'allocazione di un fondo speciale da 100 miliardi di euro, il ministro federale della Difesa tedesco Boris Pistorius prevede ulteriori richieste di finanziamento per le forze armate tedesche. "Il fondo speciale dovrebbe essere completamente esaurito entro la fine dell'anno," dice Pistorius dopo una visita ai soldati a Saarlouis. "Poi valuteremo da dove verranno ulteriori risorse." Pistorius sottolinea il fatto che sono previsti circa 80 miliardi di euro nel piano finanziario del governo federale per l'anno 2028. "Suppongo che questo servirà come base, poiché saranno necessari più finanziamenti per l'acquisizione e l'infrastruttura." Conclude: "Tuttavia, questo rimane una sfida significativa e centrale."

15:51 L'Ucraina Lancia Attacchi su Edifici Residenziali a BelgorodLe forze ucraine continuano i loro attacchi senza sosta sui territori russi, prendendo di mira specificamente Belgorod vicino al confine condiviso. Numerosi veicoli e un edificio residenziale sono stati completamente distrutti, mentre altri hanno subito danni. Almeno otto civili sono rimasti feriti.

15:14 Vascelli Cinesi Si Uniscono agli Esercizi della Marina Russa a VladivostokDue navi della guardia costiera cinese sono arrivate a Vladivostok, in Russia, secondo fonti russe, dopo l'annuncio di un'operazione militare congiunta. Queste due navi rimarranno a Vladivostok fino a venerdì, secondo il ministero degli Esteri russo. Lo scopo di questa operazione è "rafforzare la cooperazione strategica tra le forze militari cinesi e russe". Pechino aggiunge che forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno all'esercitazione "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk al largo della costa russa. La Cina parteciperà anche all'esercitazione strategica russa "Ocean-2024", secondo quanto dichiarato.

14:39 Baerbock Sostiene che l'Aiuto all'Ucraina è un Lifeline per la MoldaviaLa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock afferma che l'assistenza all'Ucraina agisce come una misura di salvataggio per la vicina Moldavia. "Qualsiasi cosa facciamo per aiutare l'Ucraina contribuisce alla sua stabilizzazione riguardo alla Moldavia," dice Baerbock in una riunione della piattaforma di partenariato della Moldavia nella capitale Chisinau. "È chiaro che la preoccupazione principale per le persone qui è che se l'Ucraina cade, poi potrebbe essere la volta della Moldavia."

13:56 L'Ucraina Rapporta 97 Soccorritori Morti dalla InvasionLa guerra della Russia contro l'Ucraina ha portato alla perdita di 97 soccorritori ucraini del Servizio di Soccorso Statale dall'inizio dell'invasione su larga scala, come confermato al sito di notizie Ukrinform in un'intervista. In totale, 395 soccorritori sono rimasti feriti durante i loro dispiegamenti. Oggi, l'Ucraina celebra la "Giornata dei Soccorritori."

13:44 Giornale USA: Russia e Ucraina Perdono Più di un Milione di SoldatiSecondo le ricerche del giornale USA "Wall Street Journal", centinaia di migliaia di soldati hanno subito ferite e perdite su entrambi i fronti durante l'attacco russo all'Ucraina. Le forze ucraine hanno subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti, secondo una stima confidenziale. D'altra parte, la Russia è stata colpita dalla perdita di 600.000 soldati - 200.000 morti e 400.000 feriti - secondo le stime delle agenzie di intelligence occidentali, come riportato dal giornale. Nessuna delle due parti divulga ufficialmente le proprie cifre di perdite.

13:21 Munz: La Russia Rapporta Alti Tassi di Reclutamento MilitareLa Russia sta lavorando per aumentare la sua forza militare a 1,5 milioni di soldati attraverso un decreto. Il Cremlino intende inviare un chiaro messaggio oltre la guerra in Ucraina, come analizzato dal corrispondente di ntv Rainer Munz. Munz discute le fonti dei soldati russi.

12:55 Il Cremlino Justifica l' Espansione Militare per le Minacce in AumentoIl Cremlino giustifica i suoi piani di espansione militare all'esercito più grande del mondo dopo la Cina citando le minacce in aumento ai suoi confini. "Questo è il risultato dell'aumento delle minacce alla periferia del confine," ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa con i reporter. "Questo è dovuto all'ambiente estremamente ostile al nostro confine occidentale e all'instabilità al nostro confine orientale. Ciò richiede misure appropriate." Il presidente russo Vladimir Putin ha emesso un ordine lunedì per aumentare il numero regolare di soldati attivi nell'esercito russo di 180.000, rendendolo il secondo esercito più grande del mondo dopo la Cina.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: la Maggioranza si Oppone ai Missili a Lungo Raggio per KyivIl governo ucraino cerca di colpire i logistica militare russa - aeroporti militari, centri di comando, infrastrutture. Il nuovo sondaggio RTL/ntv Trendbarometer rivela che il 64% dei rispondenti si oppone alla consegna di armi occidentali che consentono all'Ucraina di colpire i bersagli profondamente all'interno della Russia. Al contrario, il 28% li sostiene. Tra i sostenitori dei Verdi e del FDP, una maggioranza favorisce queste armi (53% e 58% rispettivamente). Il sostegno alle armi a lungo raggio è presente solo tra i sostenitori dell'SPD e dell'Unione (34% e 31% rispettivamente). Tra i sostenitori del BSW non c'è sostegno, mentre il 4% dei sostenitori dell'AfD li favorisce. Il 61% dei sostenitori dell'SPD e del CDU/CSU condanna le consegne di armi. Il 91% dei sostenitori dell'AfD e il 97% dei sostenitori del BSW respingono i trasferimenti di armi a lungo raggio. Il respingimento è significativamente più alto nell'Est (83%) rispetto all'Ovest (61%).

Presunto aggressore Routt avrebbe espresso il desiderio di eliminare Putin e Kim nel 2022

Ryan Wesley Routt, il presunto responsabile del tentato assassinio di Donald Trump, avrebbe espresso il suo desiderio di eliminare Vladimir Putin e Kim Jong-Un nel 2022, secondo quanto riportato dal "Wall Street Journal", citando l'infermiera Chelsea Walsh. Walsh ha lavorato in Ucraina durante quell'anno e ha avuto diversi incontri con Routt. Lo ha descritto come l'americano più pericoloso che avesse mai incontrato durante il suo soggiorno a Kyiv. Si dice che abbia tentato di unirsi ai brigate volontarie e combattere a fianco delle forze ucraine.

Documentario controverso "Russi in Guerra" in programma al Toronto International Film Festival

Nonostante le minacce precedenti, il documentario controverso "Russi in Guerra" sarà proiettato al Toronto International Film Festival. Gli organizzatori avevano inizialmente menzionato "minacce significative" a causa del film, che ha portato alla sua rimozione dalla rassegna. La filmmaker russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi al fronte in Ucraina per il film. L'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato la decisione, sostenendo che il festival stava servendo come piattaforma per la propaganda russa.

L'ambasciatore russo esprime scetticismo sui colloqui di pace

L'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso cautela riguardo alle potenziali trattative di pace con l'Ucraina. Nechaev ha menzionato che era essenziale un solido piano di pace e solo dopo aver valutato quanto bene si adattava alle vedute della Russia, il paese avrebbe potuto considerarlo. Le dichiarazioni di Nechaev arrivano dopo che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sostenuto sforzi più rapidi per raggiungere un accordo di pace.

L'UNDP aiuta l'Ucraina a prepararsi per l'inverno

La società energetica ucraina Naftogaz collaborerà più strettamente con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per garantire la sicurezza energetica, poiché gli esperti temono che l'Ucraina potrebbe affrontare un inverno rigido con numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture essenziali. Si prevedono interruzioni di energia, riscaldamento e acqua. L'UNDP mira a ridurre le interruzioni per la popolazione, ad esempio fornendo generatori a gas.

280.000 persone senza elettricità dopo l'attacco di Sumy

Dopo l'attacco con droni russi nella regione di Sumy, 280.000 persone sono ancora senza elettricità. L'aeronautica ucraina sostiene di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono riusciti a penetrare hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

L'Ucraina riferisce dell'esecuzione di un prigioniero di guerra da parte delle forze russe

Il commissario ucraino per i diritti umani del parlamento riferisce che le forze russe hanno eseguito un prigioniero di guerra ucraino disarmato, con le mani legate con il nastro adesivo. L'entità della crudeltà e della sete di sangue russa è al di là della comprensione, secondo l'esperto ucraino. Una foto del soldato ucciso è stata pubblicata sui social media.

Il comandante ceceno commenta l'offensiva di Kursk

Il comandante ceceno Apti Alaudinov ha diffuso ottimismo sul suo canale Telegram quando Kyiv ha lanciato un'invasione nella regione di confine di Kursk all'inizio di agosto. "Rimaniamo calmi, godiamoci i popcorn e guardiamo i nostri ragazzi sconfiggere il nemico", ha scritto il primo giorno dell'offensiva. Da allora, Alaudinov è diventato un commentatore costante dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni.

La Germania fornisce all'Ucraina 100 milioni di euro in aiuti invernali

La Germania fornirà all'Ucraina altri 100 milioni di euro in aiuti invernali, secondo il ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock, durante la sua visita alla Repubblica di Moldova a Chisinau. "È chiaro che l'autunno si avvicina e l'inverno è proprio dietro l'angolo", ha dichiarato Baerbock prima di una riunione della piattaforma di partenariato con la Moldavia nella capitale dell'ex repubblica sovietica. Si ritiene che la Russia stia pianificando un'altra "guerra d'inverno", con l'obiettivo di rendere la vita il più difficile possibile per le persone in Ucraina.

L'Ucraina riferisce degli attacchi aerei russi a Sumy

L'Ucraina ha riferito un altro attacco su larga scala con droni della Russia. La difesa aerea ha sostenuto di aver abbattuto 34 dei 51 droni russi della notte precedente, con attività in cinque regioni. Secondo le autorità locali, l'infrastruttura energetica di Sumy è stata anche presa di mira. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati lì, compromettendo infrastrutture vitali, come i sistemi di approvvigionamento idrico e gli ospedali, che sono tutti collegati ai sistemi di alimentazione di backup. Sono state chiamate squadre di emergenza per effettuare le riparazioni necessarie.

L'Ucraina riferisce 1.020 perdite russe in 24 ore

Lo Stato maggiore ucraino riferisce che la Russia ha subito 1.020 perdite attraverso la morte o il ferimento nelle ultime 24 ore. Dal lancio dell'invasione su larga scala a febbraio 2022, l'Ucraina conta 635.880 perdite sul lato russo. Nelle ultime 24 ore, sei sistemi d'artiglieria, due carri armati, sei veicoli corazzati e 66 droni sono stati danneggiati o distrutti.

07:10 Kyiv Post Reports: Aeroporto militare russo attaccato

All'alba, un attacco con droni ha colpito l'aeroporto militare russo situato a Engels, nella regione di Saratov. Secondo il sito ucraino "Kyiv Post", l'attacco è stato contrassegnato da detonazioni udibili nei video che hanno condiviso. La base aerea ospita bombardieri strategici, armati di missili, spesso utilizzati dalla Russia per bombardare le città ucraine.

06:35 Stoltenberg incoraggia la discussione sull'autorizzazione degli ucraini per le armi a lungo raggio

Jens Stoltenberg, il segretario generale uscente della NATO, apprezza il recente dibattito globale sull'autorizzazione degli ucraini a colpire i territori russi con le armi lunghe occidentali. Parlando con LBC, ha sottolineato la sovranità di ogni alleato nella presa di decisioni del genere, ma ha sottolineato la necessità di una stretta coordinazione come prima. L'Ucraina ha richiesto questo permesso ai suoi alleati per settimane, prendendo di mira i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe. Sulla paura dell'escalation della guerra, Stoltenberg ha osservato: "La guerra non è priva di rischi. Tuttavia, la vittoria di Putin in Ucraina sarebbe il più grande rischio per noi".

06:13 Meta blocca la propaganda russa via RT in tutto il mondoMeta, la società madre di Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, ha posto fine alla diffusione della propaganda di stato russa attraverso canali come RT a livello globale. Meta ha dichiarato che RT (precedentemente Russia Today) e entità correlate sono state bandite dalle sue piattaforme a causa della disinformazione diffusa riguardo all'invasione russa dell'Ucraina. RT è stato bloccato nell'UE sin dalla primavera del 2022. Per maggiori dettagli, visita [link].

05:33 Lukashenko concede la grazia a 37 prigionieri in BielorussiaIl leader autoritario della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha concesso la grazia a 37 detenuti. L'amministrazione carceraria di Minsk conferma che questi prigionieri erano stati condannati per "estremismo", un termine comunemente utilizzato per etichettare i critici del governo in Bielorussia. Tra i rilasciati ci sono sei donne e diversi individui con problemi di salute. Ulteriori informazioni sull'identità dei 37 prigionieri graziati sono state trattenute. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha concesso ripetutamente la grazia ai manifestanti detenuti durante le proteste anti-governative. In agosto, Lukashenko ha commutato le pene di 30 prigionieri politici, seguito da altri 30 perdoni a settembre. In ogni caso, i prigionieri avevano espresso pentimento e si erano scusati.

03:11 Studio dell-ONU mostra aumento dei violazioni dei diritti umani in RussiaSecondo un rapporto dell-ONU, le violazioni dei diritti umani in Russia sono significativamente aumentate. La bulgara Mariana Katzarova, nominata come relatrice speciale sulla situazione in Russia dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2023, ha dichiarato che ora c'è un sistema di violazioni dei diritti umani sostenuto dallo stato per reprimere la società civile e la dissidenza politica. I critici dell'impegno della Russia nella guerra dell'Ucraina e i dissidenti sono stati sottoposti a persecuzioni più severe. Katzarova stima che ci siano almeno 1372 prigionieri politici, imprigionati con accuse fabbricate e condannati a lunghe pene detentive. La tortura è comune nella detenzione, i prigionieri politici sono tenuti in celle di isolamento e alcuni sono costretti a essere ricoverati in istituti psichiatrici. Questi sono solo i casi noti; il numero effettivo potrebbe essere più alto, suggerisce un membro dello staff.

23:24 La Svezia proposta per guidare la presenza NATO pianificata in FinlandiaLa NATO sta pianificando di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia proposta come forza guida potenziale. Il concetto prevede una presenza multinazionale della NATO, denominata Forward Land Forces (FLF), simile a quelle nei paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso la sua gratitudine per essere stato avvicinato dalla Finlandia per guidare questa presenza, che rafforzerà la sicurezza complessiva della NATO.

