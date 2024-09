- Due persone hanno ferite da coltello a Bonn.

A Bonn, un individuo ha aggredito e ferito due conoscenti per strada utilizzando un coltello. Dopo aver compiuto il suo atto crudele, è riuscito a fuggire ma è stato infine catturato dalle forze dell'ordine vicino a un fast food. Secondo un portavoce della polizia, gli ufficiali hanno interagito con l'aggressore, causando lesioni gravi da arma da fuoco.

La coppia vittima consisteva in un uomo di 32 anni e una donna di 43 anni. La donna ha riportato ferite leggere, mentre l'uomo ha subito ferite più gravi, ma non letali. Entrambi hanno ricevuto assistenza medica sul posto e sono stati trasportati in ospedale. Anche il presunto aggressore sta ricevendo cure mediche in ospedale. L'indagine sull'episodio di sparatoria involving l'aggressore è stata affidata alla Polizia di Colonia per motivi di imparzialità.

In parole di un portavoce della polizia per l'Agenzia telegrafica tedesca, "ci sono indizi che le persone si conoscessero e che fosse scoppiata una discussione". Il luogo del delitto è stato isolato e un elicottero è stato utilizzato per un breve periodo nella ricerca del sospetto. Fonti locali come il "General-Anzeiger" di Bonn e "Radio Bonn/Rhein-Sieg" hanno riferito l'episodio.

L'episodio di Bonn può essere classificato come un crimine violento a causa dell'uso di un coltello e di armi da fuoco. L'indagine su questo crimine e l'episodio di sparatoria involving l'aggressore sono gestiti dalla Polizia di Colonia per garantire l'imparzialità.

