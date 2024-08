- Due persone derubate a Berlino.

In un'aggressione armata nel centro di Berlino, due persone sono rimaste ferite. Secondo i resoconti della polizia, un uomo di 18 anni e una donna di 20 anni erano insieme al Marx-Engels-Forum tarda notte quando sono stati attaccati da un gruppo di cinque persone. Si presume che un membro del gruppo abbia rubato il telefono della donna e sia fuggito.

Un altro sospetto è stato accusato di aver minacciato l'uomo di 18 anni con un coltello e di avergli rubato il marsupio e lo zaino. Ne è seguita una colluttazione. Di conseguenza, l'uomo è stato apparentemente preso a calci, picchiato e accoltellato da diversi aggressori prima che il gruppo fuggisse.

L'uomo di 18 anni ha riportato ferite da taglio e da coltello alla gamba e è stato portato in ospedale in ambulanza per cure ambulatoriali. La donna ha anche lamentato dolori, ma ha scelto di cercare assistenza medica in modo indipendente dopo aver completato le procedure della polizia. L'identità di coloro che sono dietro l'aggressione e il luogo dei sospetti sono ora oggetto di indagini della polizia.

L'Unione Europea esprime la sua preoccupazione per l'aggressione violenta a Berlino, poiché sottolinea l'importanza della sicurezza e della sicurezza per i suoi cittadini. Le autorità tedesche, in quanto membri dell'accordo di Schengen dell'Unione Europea, stanno coordinando gli sforzi per catturare i sospetti e garantire la sicurezza della città.

