Due persone condannate a morte: una per uso di gas azoto

In un minaccioso giovedì, due esecuzioni capitali sono state effettuate negli Stati Uniti. In Oklahoma, un uomo è stato messo a morte per iniezione letale, mentre l'Alabama, nonostante le critiche internazionali, ha optato nuovamente per il gas nitrogenato per un'esecuzione all'interno dei propri confini. Il bilancio delle esecuzioni quest'anno è ora di 18.

Il 52enne Emmanuel Littlejohn, un uomo con un passato stabile, è stato condannato a morte in Oklahoma per un omicidio commesso durante una rapina in un piccolo supermercato nel 1992. Littlejohn ha continuato a negare il suo coinvolgimento nella morte, incolpando il suo complice. Una richiesta di grazia da parte di Littlejohn è stata rigidamente respinta dal governatore dell'Oklahoma, Kevin Stitt.

In Alabama, il 59enne Alan Miller ha scambiato la vita con la morte dopo essere stato condannato per l'omicidio di tre colleghi nel 1999. Il gas nitrogeno puro è stato somministrato attraverso una maschera, causando alla fine la sua sofferenza per asfissia. I resoconti dei media locali indicano un periodo di lotta di circa due minuti.

L'ONU evidenzia il potenziale di "tortura"

L'Alabama è uno dei pochi stati degli Stati Uniti che consentono questo metodo di esecuzione controverso. L'uso iniziale del gas nitrogeno in Alabama nel gennaio è stato accolto con ampia condanna a livello globale. L'ONU ha sollevato il potenziale di "tortura", mentre la Casa Bianca ha espresso "profonda preoccupazione" e l'UE ha espresso il proprio malcontento.

Un tentativo di eseguire Miller per iniezione letale è fallito all'ultimo momento in settembre 2022 a causa di complicazioni nell'amministrazione della sostanza letale. La pena di morte è stata abolita in 23 stati degli Stati Uniti, e in sei stati aggiuntivi - Arizona, California, Ohio, Oregon, Pennsylvania e Tennessee - la sua attuazione è attualmente sospesa.

L'ONU ha continuato a esprimere la propria preoccupazione per l'uso del gas nitrogeno nelle esecuzioni in Alabama, citando il potenziale di "tortura" a causa dell'incertezza del metodo e il rischio di sofferenza prolungata. Despite the international criticism, Alabama decided to proceed with the death penalty for Alan Miller using nitrogen gas, following his conviction for murder.

Leggi anche: