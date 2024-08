Due persone condannate a morte sono state giustiziate a Singapore.

A Singapore, due persone sono state giustiziate in meno di una settimana. Mercoledì, un uomo singaporiano di 59 anni è stato impiccato per aver trafficato almeno 35,85 grammi di eroina, come ha annunciato l'Ufficio centrale per la lotta alla droga (CNB) dello Stato-città del Sud-est asiatico. Lo scorso venerdì, un singaporiano di 45 anni è stato giustiziato per aver trafficato meno di 37 grammi di eroina.

Le severe leggi sulla droga di Singapore prevedono la pena di morte per il traffico di droga a partire da 15 grammi di eroina. Tuttavia, l'ONU e i gruppi per i diritti umani sostengono che non ci sono prove che la pena di morte sia efficace nel contrastare il crimine legato alla droga. Il governo singaporiano, però, considera la pena di morte uno dei motivi per cui Singapore è uno dei paesi più sicuri in Asia.

Dall'inizio dell'anno, tre persone sono state giustiziate a Singapore. Secondo il conteggio dell'agenzia di stampa AFP, un totale di 19 persone sono state giustiziate dal ripristino delle esecuzioni nel 2022. Lo Stato-città aveva sospeso l'esecuzione della pena di morte durante la pandemia di COVID-19 per due anni, ma ha ripreso le esecuzioni nel marzo 2022.

