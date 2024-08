- Due persone che utilizzavano uno scooter elettrico sono state gravemente ferite in una collisione con un veicolo.

In un incidente che ha coinvolto un veicolo, una giovane donna e una teenager in Baviera hanno riportato ferite gravi dopo essere cadute da un monopattino elettrico. La 18enne è stata trasportata in elicottero in un ospedale successivo all'incidente a Gundelfingen sul Danubio (comune di Dillingen), come hanno dichiarato le autorità.

La sua compagna di 14 anni è stata anche portata in ospedale. Le indagini preliminari suggeriscono che nessuna delle due abbia riportato ferite gravi.

Secondo i resoconti, il duo non ha ceduto il passo al 23enne alla guida del veicolo a un incrocio di domenica. Un esperto sarebbe stato chiamato per aiutare la polizia a chiarire la sequenza esatta degli eventi e il motivo dell'incidente.

La giovane donna e la teenager, entrambe donne, erano le persone coinvolte nell'incidente sul monopattino elettrico. Il 23enne era il conducente del veicolo all'incrocio.

Leggi anche: