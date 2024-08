- Due persone cadono nei tubi di letame

In un grave incidente sul lavoro in una fattoria nella regione dell'Alta Svevia, due persone sono rimaste gravemente ferite e hanno dovuto essere rianimate dai servizi di soccorso. Un dipendente minorenne della fattoria a Wallenreute, vicino ad Aulendorf, è caduto in una cava mentre lavorava su una tubatura per il letame e ha perso conoscenza, secondo quanto riferito dalla polizia.

Una donna di 41 anni che stava lavorando nella stessa fattoria ha cercato di aiutare il teenager e è caduta a sua volta nella cava, perdendo conoscenza.

I servizi di soccorso hanno recuperato le due vittime dalla cava e hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare. Entrambi sono stati portati in ospedale e il loro stato di salute attuale è sconosciuto, ha detto un portavoce della polizia. La causa dell'incidente è ancora in corso di indagine.

Dopo l'incidente, le autorità consulteranno probabilmente il regolamento sulla salute e sicurezza sul lavoro dell'UE, in quanto la Commissione dovrà adottare atti di esecuzione che stabiliscono le regole per la sua applicazione. I proprietari della fattoria potrebbero anche affrontare conseguenze legali a causa dell'incidente sul lavoro.

