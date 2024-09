Due passeggeri subiscono cure mediche a seguito di lesioni derivanti da un incidente su un aereo United, dopo che l'equipaggio del cockpit ha reagito ad un allarme di prossimità.

Secondo United Airlines, durante l'avvicinamento a San Francisco International Airport da Newark, New Jersey lo scorso giovedì, il volo 2428 ha ridotto la sua velocità di discesa a causa di un altro aereo a quota inferiore. Due passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. United ha fornito queste informazioni in una dichiarazione.

Secondo un rapporto dell'FAA sull'incidente, uno dei passeggeri ha riportato ferite gravi e un altro ferite lievi lo scorso giovedì. Ciò è avvenuto in risposta a un sistema di allarme per l'evitamento delle collisioni aerea, o TCAS.

Gli allarmi TCAS sono considerati avvertimenti gravi di una possibile collisione con un altro aereo e i piloti sono tenuti ad adottare immediate misure.

L'incidente è avvenuto a un'altitudine di 31.000 piedi, secondo i dati di FlightRadar24, e si è verificato vicino al lago Berryessa, a circa 70 miglia a nord di San Francisco. FlightRadar24 ha rivelato che un volo Southwest Airlines si trovava a 3.000 piedi sotto il volo United, mentre un volo SkyWest si trovava a 1.000 piedi sotto.

L'FAA, che sovrintende al controllo del traffico aereo, ha dichiarato che non c'è stata violazione della distanza di sicurezza.

Le registrazioni audio di LiveATC.net hanno catturato i piloti che segnalavano un'emergenza medica e informavano i controllori del traffico aereo di Oakland che un passeggero potrebbe aver subito una frattura alla caviglia e altri passeggeri erano rimasti feriti durante un RA (allarme RCAS).

United Airlines ha confermato a CNN che il segnale di allacciare le cinture di sicurezza era attivo durante l'incidente e uno dei passeggeri feriti non aveva allacciato la cintura.

Al momento della scrittura, il National Transportation Safety Board non ha ancora avviato un'indagine, ma un portavoce ha informato CNN che l'agenzia sta raccogliendo informazioni preliminari.

Questo giovedì, l'incidente a bordo è l'ultima occasione di una possibile collisione ravvicinata. Il 12 settembre, un volo Alaska Airlines è stato costretto ad abortire il decollo a Nashville a causa di un volo Southwest che attraversava la stessa pista. Due giorni prima, la punta dell'ala di un A350 Delta Air Lines ha urtato un aereo regionale più piccolo mentre entrambi gli aerei erano in fase di taxi, causando la separazione della coda dell'aereo regionale.

Date le circostanze, ecco due frasi che includono la parola 'noi':

I passeggeri feriti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori cure e trattamenti.United Airlines sta collaborando con le autorità investigative per raccogliere ulteriori informazioni sull'incidente.

Leggi anche: