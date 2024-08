Due paesi dell'UE minacciati da tagli all'approvvigionamento di gas russo

L'avanzata dell'Ucraina nel territorio di frontiera russo include, secondo quanto riferito, la cattura di Sudzha. Da lì, Gazprom pompa gas russo verso i paesi dell'UE. La cattura di questa città potrebbe portare a un arresto improvviso delle consegne. Tuttavia, i paesi dell'UE devono trovare alternative entro la fine del 2024 al più tardi.

L'Austria e la Slovacchia potrebbero affrontare una crisi: a causa dell'invasione dell'Ucraina nella regione di frontiera di Kursk, il Cremlino potrebbe decidere di interrompere le consegne di gas russo attraverso il gasdotto Transgas attraverso l'Ucraina. Questo transito si fermerà comunque entro l'inizio del prossimo anno, poiché il governo di Kyiv si rifiuta di prorogare il contratto con Mosca che garantisce le consegne attraverso il suo territorio.

In questo, riceve il sostegno, tra gli altri, della Commissione UE. Ufficialmente, questo contratto scade il 31 dicembre 2024. In precedenza, il gasdotto riforniva, tra gli altri, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia di gas naturale. Attualmente, however, solo Vienna e Bratislava dipendono ancora da esso. L'importazione di gas via gasdotto dalla Russia verso l'UE non è sanzionata. Gazprom rifornisce i paesi dell'UE come l'Ungheria e la Grecia attraverso il gasdotto TurkStream, che corre dalla costa meridionale della Russia attraverso il Mar Nero alla parte europea della Turchia.

Se l'Austria e la Slovacchia possono ancora fare affidamento sulle consegne di gas di Mosca nei prossimi mesi dipende dalle battaglie degli ucraini nella regione di frontiera russa. Nella loro avanzata verso Kursk, si dice che le truppe di Kyiv abbiano anche catturato Sudzha, una città di 5.000 abitanti nella Russia sud-occidentale.

Meta della metà delle importazioni di gasdotto russo verso l'UE attraverso Sudzha

Attraverso Sudzha, la società di stato Gazprom pompa il suo gas attraverso l'Ucraina verso gli stati membri dell'UE. La città sarebbe caduta nelle mani dell'Ucraina, secondo alcuni social network, compreso il canale Telegram Rybar, gestito da blogger militari russi. Si dice anche che i video circolanti su internet mostrano le forze ucraine a Sudzha.

Il lunedì, Gazprom ha ancora segnalato che il gas veniva pompato attraverso il hub. Nel 2023, sono stati forniti circa 14,65 miliardi di metri cubi di gas attraverso Sudzha, corrispondenti a circa la metà delle esportazioni di gas via gasdotto della Russia verso l'Europa o circa il cinque percento del consumo dell'UE. Tuttavia, la situazione a Sudzha potrebbe cambiare presto.

"È possibile che il presidente della Russia Vladimir Putin ordini a Gazprom di interrompere le consegne attraverso Sudzha all'UE se la città viene permanentemente tenuta dagli ucraini", dice Szymon Kardas, esperto di energia dell'ufficio di Varsavia del Consiglio europeo per le relazioni esterne (ECFR), in un'intervista a ntv.de. Anche se una fine improvvisa delle consegne sarebbe probabilmente poco sensata economicamente per la Russia, Putin ha spesso reagito più emotivamente che razionalmente in passato quando si tratta di decisioni economiche, sottolinea Kardas. Inoltre, potrebbe utilizzare la situazione politicamente per fare pressione sulla Slovacchia e sull'Austria.

L'Austria potrebbe essere rifornita dalla Germania o dall'Italia

Nel maggio di quest'anno, l'Austria ha ancora ottenuto il 90 percento delle sue importazioni di gas attraverso il gasdotto Transgas. La Slovacchia ha importato la metà delle sue importazioni di gas naturale attraverso questa rotta lo scorso anno. Entrambi i paesi stanno già lavorando per diventare indipendenti dalle importazioni russe. Sono supportati in questo dai rappresentanti dell'Unione europea, che vogliono anche garantire l'approvvigionamento di gas dell'Ucraina dopo l'interruzione delle forniture.

"L'UE si sta preparando da mesi per la fine dell'accordo di transito del gas alla fine del 2024. La commissaria all'energia Kadri Simson ha ripetutamente dichiarato: 'Siamo pronti a vivere senza questo gas russo', ha detto Birgit Schmeitzner, portavoce della Commissione UE, su richiesta a ntv.de. L'Europa è in grado di coprire la sua domanda di gas per l'inverno e la primavera successivi - anche senza importazioni russe attraverso il gasdotto Transgas.

Secondo i resoconti dei media, ci sono state discussioni sull'immissione di gas dall'Azerbaijan nel gasdotto attraverso l'Ucraina. Tuttavia, non c'è alcun piano del genere al momento. Invece, l'Austria e la Slovacchia stanno cercando soluzioni individuali per garantire il loro approvvigionamento energetico. L'Austria potrebbe essere rifornita dalla Germania o dall'Italia, mentre la Slovacchia potrebbe fare affidamento sulla Polonia, secondo Kardas. Sono possibili aumenti dei prezzi in entrambi i paesi. Tuttavia, il ministero austriaco per la protezione del clima rimane tranquillo sulla situazione. Qualsiasi aumento dei prezzi in Austria sarebbe di breve durata e non porterebbe a interruzioni sul mercato all'ingrosso europeo.

La Repubblica Ceca era un tempo rifornita attraverso il gasdotto Transgas, ma ora si basa completamente su altre fonti, come mostrano i dati attuali. Da questi dati, Kardas legge anche come l'Ungheria ha sostituito i suoi rifornimenti di gas attraverso l'Ucraina: Gazprom ora fornisce sempre più il paese attraverso il gasdotto TurkStream. Solo una linea di Turkstream viene utilizzata direttamente per il mercato turco, mentre l'altra fornisce anche i paesi dell'UE. Secondo Kardas, il volume di fornitura attraverso Turkstream è significativamente aumentato: nel periodo da tarda gennaio a tarda luglio dello scorso anno, sono stati pompati 6,5 miliardi di metri cubi di gas attraverso il gasdotto nell'UE, rispetto agli 8,3 miliardi di metri cubi di gas di quest'anno. Il gas aggiuntivo viene fornito, tra gli altri, all'Ungheria, secondo Kardas.

Leggi anche: