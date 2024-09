Due omicidi e il rapimento di un bambino: accuse contro una coppia matrimoniale nel Baden-Württemberg

Gli imputati sono una donna di 44 anni e un uomo di 43. Secondo le accuse, questa coppia aveva pianificato sin dal marzo 2023 di rapire una neonata e spacciarla per loro figlia. La donna di 44 anni avrebbe contattato una donna incinta di 27 anni attraverso un gruppo Telegram che assiste i rifugiati ucraini a gennaio 2024.

Non appena la bambina è nata a febbraio, gli imputati, sempre secondo le accuse, hanno pianificato di eliminare la donna di 27 anni e sua madre. Hanno presumibilmente somministrato loro delle droghe sedative durante una cena in un ristorante il 6 marzo.

Poi hanno fatto finta di accompagnare la madre di 51 anni, che si sentiva male, in ospedale. In realtà, hanno portato prima la donna di 27 anni e la sua neonata a casa loro. L'uomo è accusato di aver ucciso la madre di 51 anni, colpendola ripetutamente alla testa in un punto di pesca a Bad Schönborn. I sommozzatori della polizia hanno poi trovato il suo corpo nel lago.

L'uomo è inoltre accusato di aver ucciso la donna di 27 anni in modo simile a Hockenheim e poi di aver bruciato il suo corpo. Prima di dar fuoco al corpo, la coppia avrebbe detto alla donna di 27 anni che sua madre aveva avuto un attacco di cuore e stava ricevendo cure ospedaliere. Successivamente, la coppia ha portato la bambina a casa loro.

Attualmente, gli imputati sono in custodia. Sono accusati di omicidio congiunto in due casi e in uno in relazione al rapimento di un minore. La Corte regionale di Mannheim deciderà sull'ammissibilità delle accuse.

Gli investigatori hanno scoperto che gli imputati, una coppia sposata, vivevano insieme a Mannheim. Ulteriori indagini hanno rivelato che avevano pianificato in segreto la loro nuova famiglia da tempo.

