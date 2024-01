Due nomine militari chiave dai ranghi della marina cinese riflettono le ambizioni territoriali di Xi, dicono gli analisti

(CNN) - Quando Xi Jinping ha nominato la scorsa settimana l'ammiraglio Dong Jun ministro della Difesa cinese, è stata la prima volta che un ufficiale di marina è stato elevato a tale posizione e, secondo gli analisti, ciò fornisce una chiara indicazione delle priorità del leader cinese, tra cui Taiwan.

L'esperienza di Dong, sia come capo della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLAN) che con incarichi operativi nei comandi militari orientali e meridionali, gli conferisce un "background senza precedenti" per la posizione di ministro della Difesa, secondo un rapporto del China Maritime Studies Institute (CMSI) del Naval War College statunitense di Rhode Island.

Il suo curriculum "riflette una seria attenzione alle forze congiunte e navali sotto Xi, con crescenti applicazioni potenziali alle rivendicazioni di sovranità contestate nei mari della Cina orientale e meridionale - nessuna più importante di Taiwan", hanno scritto gli analisti del CMSI Andrew Erickson e Christopher Sharman nel loro rapporto.

Carl Schuster, ex direttore delle operazioni presso il Joint Intelligence Center del Comando del Pacifico degli Stati Uniti, ha affermato che Dong "ha un'esperienza internazionale, congiunta e navale estesa nei due teatri che sono stati in prima linea nelle affermazioni più aggressive del leader Xi Jinping sulle rivendicazioni territoriali cinesi".

Xi, che ha fatto del controllo di Taiwan una pietra miliare del suo più ampio obiettivo di "ringiovanire" la Cina fino a raggiungere un posto di potere e di statura a livello globale, ha detto il mese scorso che la "riunificazione" di Taiwan con la Cina è "inevitabile".

Il Partito Comunista Cinese rivendica Taiwan come proprio territorio, nonostante non l'abbia mai controllato. I funzionari cinesi dicono di puntare a una "riunificazione" pacifica, ma non hanno escluso l'uso della forza per prendere il controllo dell'isola.

Sotto Xi, l'esercito cinese ha aumentato la pressione diplomatica, economica e militare su Taiwan.

I jet cinesi ora attraversano frequentemente la zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan e la "linea mediana" non ufficiale, ma fino a poco tempo fa ampiamente rispettata, che corre lungo lo Stretto di Taiwan.

Anche gli attraversamenti della linea mediana da parte di navi da guerra cinesi sono diventati molto più frequenti.

Pechino è impegnata anche in altre dispute di sovranità, con il Giappone per le isole Senkuku - che la Cina chiama Diaoyus - nel Mar Cinese Orientale e con una manciata di governi per scogliere, banchi e isole contese nel Mar Cinese Meridionale, quasi tutte rivendicate da Pechino come proprio territorio.

Sebbene la posizione di ministro della Difesa in Cina sia un ruolo in gran parte cerimoniale, che serve come volto pubblico della diplomazia militare con altri Paesi, Erickson e Sharman hanno detto che Dong, con la sua esperienza, sarà "un potente interlocutore con le controparti straniere".

Possibili focolai asiatici

Le tensioni si stanno surriscaldando in tutta la regione e la diplomazia sta diventando sempre più vitale in mezzo a posizioni sempre più dure e a eventi imprevedibili.

Le elezioni presidenziali di questo mese a Taiwan potrebbero avere enormi ripercussioni sulle relazioni dell'isola con la Cina e sulle tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan.

Nel Mar Cinese Meridionale, la Guardia Costiera cinese ha avuto scontri più aggressivi con le navi filippine che cercavano di rifornire un avamposto militare filippino sulla contesa Second Thomas Shoal.

Nella catena delle Senkaku, controllata dal Giappone ma rivendicata dalla Cina, più di 100 navi della Guardia costiera cinese e di altri Paesi entrano mensilmente nella zona contigua giapponese intorno alle isole, secondo le statistiche fornite dal Ministero degli Esteri giapponese a dicembre.

Nel frattempo, alla fine dello scorso anno, Pechino ha riaperto una linea di comunicazione militare chiave con Washington, che era rimasta inattiva dopo la visita dell'allora presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan nel 2022.

Poiché sia le Filippine che il Giappone sono alleati nel trattato di mutua difesa degli Stati Uniti - e Washington è obbligata a sostenere l'autodifesa di Taiwan - la capacità di Dong di parlare con le controparti statunitensi per evitare qualsiasi escalation militare in tutte e tre le aree potrebbe essere vitale per la pace.

Ma se le ostilità dovessero scoppiare, Dong potrebbe essere un importante consigliere del comandante in capo Xi, hanno detto gli analisti.

"L'ammiraglio Dong, uno dei comandanti congiunti più esperti del PLA, ha una profonda esperienza a livello operativo di guerra", hanno scritto Erickson e Sharman.

Schuster sottolinea gli anni di esperienza di Dong nel Comando del Teatro Sud, che comprende il Mar Cinese Meridionale, tra cui il ruolo di vice comandante di tutte le forze del PLA nel Teatro Sud e di comandante delle unità della Marina Militare del PLA.

È stato anche vice comandante della Flotta del Mare Orientale, che opera nel Mar Cinese Orientale e nello Stretto di Taiwan, ha detto Schuster.

Questo dimostra che Dong incarna "la priorità di Xi sulle esperienze che possono essere cruciali per i suoi piani per il Mar Cinese Meridionale e Taiwan", ha detto Schuster.

Secondo gli analisti, non è solo Dong che Xi ha nominato la scorsa settimana a indicare le priorità del leader cinese.

L'attenzione ai sottomarini

Giorni prima di elevare Dong a ministro della Difesa, Xi ha nominato l'ammiraglio Hu Zhongming comandante generale della Marina del PLA.

Hu, ufficiale di carriera dei sottomarini con esperienza operativa e di comando nel Mar Cinese Meridionale, è considerato dagli analisti una scelta sensata per questo ruolo.

I sottomarini sono uno dei settori chiave in cui la Marina PLA è ampiamente considerata in ritardo rispetto al suo potenziale avversario, la Marina statunitense.

In generale, i sottomarini cinesi sono considerati più rumorosi e più facili da seguire rispetto alle loro controparti americane.

"Gli Stati Uniti dominano ancora la guerra sotto i mari", ha scritto a dicembre Paul Dibb, professore emerito di studi strategici presso l'Australian National University, sul sito web dell'Australian Strategic Policy Institute.

"Ad esempio, i sottomarini nucleari strategici cinesi (SSBN) non forniscono a Pechino una forza nucleare di secondo colpo assicurata, perché sono molto vulnerabili ai sottomarini d'attacco statunitensi (SSN)", ha scritto.

La Cina è anche considerata indietro rispetto agli Stati Uniti nella guerra antisommergibile, ma negli ultimi anni ha investito in miglioramenti, secondo Schuster.

Secondo Alessio Patalano, professore di guerra e strategia al King's College di Londra, Hu sembrerebbe la persona perfetta per migliorare le forze sottomarine del PLA.

"Come sommergibilista con una notevole esperienza nella gestione dei rischi e nel miglioramento dell'addestramento, l'ammiraglio Hu si assicurerà che la più importante capacità strategica della Cina sia portata ai massimi livelli", ha detto Patalano.

L'esperienza di comando di Hu include due casi in cui gli è stato attribuito il merito di aver evitato eventi che avrebbero potuto essere catastrofici, il che lo ha portato a sviluppare procedure di addestramento progettate per evitare che si ripetano, secondo quanto riportato dai media statali cinesi.

Gli analisti hanno sottolineato l'esperienza di Hu come comandante di teatro, che supervisiona le forze del PLA in vaste regioni.

"L'esperienza in più flotte conferisce all'ammiraglio Hu una conoscenza unica dei punti di forza e di debolezza di ciascuna flotta, che gli consentirà di apportare miglioramenti organizzativi e di addestramento per garantire la prontezza della PLA, nonché di offrire indicazioni uniche e personalizzate per i miglioramenti operativi e tattici della PLA", hanno scritto Sharman ed Erickson.

Favorire la Marina

Sebbene Xi abbia occupato due posizioni all'interno della gerarchia militare cinese, queste nomine sono avvenute mentre nove figure militari sono state rimosse dalle loro posizioni all'interno dell'Assemblea Nazionale del Popolo, l'organo legislativo cinese con il timbro di gomma - una mossa rara che ha segnalato una più ampia epurazione all'interno del PLA.

Gli analisti hanno sottolineato che prima della nomina di Dong, la posizione di ministro della Difesa era vacante da due mesi, da quando Li Shangfu era stato rimosso dal ruolo senza spiegazioni dopo una lunga assenza dalla vista pubblica.

Xi ha intrapreso un'azione decennale di repressione della corruzione nei ranghi militari cinesi, per cui il licenziamento delle nove figure militari, in particolare, sta alimentando le speculazioni sul loro potenziale coinvolgimento nella corruzione.

Non sono state annunciate accuse, ma le affiliazioni dei nove funzionari licenziati forniscono alcuni indizi su ciò che potrebbe accadere in Cina.

Solo uno dei nove apparteneva alla Marina. La maggior parte proveniva dalla PLA Rocket Force, responsabile dei missili terrestri nucleari e convenzionali della Cina.

Nella gerarchia strettamente controllata del Partito Comunista Cinese, il segnale è chiaro, ha detto Patalano.

"La nomina di due ufficiali della marina a questi posti chiave, in particolare a ministro della Difesa, suggerisce fortemente due cose: la marina è considerata il servizio più fedele a Xi; ed è anche quella che combina le conoscenze tecniche e professionali con l'obiettivo di mantenere la Cina proiettata nella sua immediata periferia".

Fonte: edition.cnn.com