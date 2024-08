- Due motociclisti gravemente feriti in collisione con un'auto

Nel nord-ovest della Renania Settentrionale-Vestfalia, due motociclisti sono rimasti gravemente feriti da auto che svoltavano a sinistra. A Wesel, una donna di 91 anni non ha visto un motociclista ventunenne che arrivava in senso contrario mentre svoltava a sinistra nella serata di martedì, causandone un incidente e ferite gravi, secondo la polizia. La donna è poi fuggita dalla scena, ma è stata fermata da testimoni.

Il secondo incidente si è verificato circa alla stessa ora a Dinslaken: lì, un conducente di 41 anni non ha visto un motociclista in arrivo mentre svoltava a sinistra, causando al 28enne un incidente e ferite gravi. È stato poi portato in ospedale.

