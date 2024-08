- Due morti nell'abbattimento di un hotel, ancora persone tra le macerie.

In crollo di un intero piano in un hotel sulla Mosella, due persone sono morte. In un'operazione di soccorso estremamente complessa durata molte ore e impegnativa per i soccorritori nella città di Kröv, cinque persone sono state ultimately salvate dalle macerie, tra cui un bambino di due anni e sua madre. La causa del disastro è ancora completamente sconosciuta. Cosa si sa finora?

Cosa è successo?

Intorno alle 23 di martedì sera, parti dell'hotel sono crollate. Secondo la polizia, i residenti hanno chiamato il numero di emergenza. "All'arrivo delle prime forze, è risultato evidente che un piano intero di questa struttura edilizia era crollato e i due soffitti erano essentially uno sopra l'altro," ha detto l'ispezione del fuoco e della protezione civile del distretto di Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch.

Al momento del crollo, 14 persone si trovavano nell'hotel. Cinque sono state salvate relativamente in fretta perché si trovavano in "parti non interessate dell'edificio," ha spiegato Teusch. Nove altri erano intrappolati sotto le macerie.

Dove è avvenuto il disastro?

Kröv è un piccolo paese sulla Mosella nella Renania-Palatinato. Secondo l'Ufficio statistico di stato, circa 2.300 persone vi abitano. Il paese dei vini, noto per la sua posizione tra i vigneti e la Mosella, è una popolare meta turistica, sia nazionale che internazionale. L'hotel crollato si trova a circa 150 metri dalla riva della Mosella. Secondo il sito web, ci sono 16 camere e un ristorante.

Cosa si sa sulle vittime?

Due persone sono morte nel crollo. Erano una donna nata nel 1961 e un uomo, entrambi cittadini tedeschi, ha detto Teusch. L'età dell'uomo ancora non salvato non era ancora nota.

All'alba, cinque persone erano state salvate dalle macerie. Quattro di loro avevano ferite lievi, ha detto Teusch. Tra i salvati c'erano un bambino di due anni e sua madre. Un cane è stato anche estratto dalle macerie.

Due persone vive sono ancora intrappolate, secondo la polizia. Sono ferite in modo diverso. È difficile dire quanto tempo ci vorrà per il salvataggio, ha detto Teusch.

Come procedono i team di soccorso?

Intorno a 250 persone erano presenti sul posto durante la notte, con circa 150 ancora attive. Per diverse ore, utilizzando attrezzature pesanti, i soccorritori hanno cercato di accedere all'hotel, ha detto Teusch. Ciò è stato infine ottenuto. Tramite perforazione, è stato stabilito il contatto con quelli intrappolati utilizzando microfoni direzionali.

L'operazione rappresenta una significativa sfida per i team. "Dobbiamo procedere con cautela qui perché l'intera struttura edilizia è come un castello di carte. Se tiriamo la carta sbagliata, questo edificio crollerà sicuramente," ha detto Teusch.

La situazione è sotto controllo e viene gestita in modo eccellente, ha detto il Ministro dell'Interno del Reno-Palatinato Michael Ebling (SPD). "Il crollo di un edificio di questa entità è indubbiamente un evento molto insolito," ha detto. Ha ringraziato i team per la loro risposta altamente professionale. L'autorità statale ADD ha attivato il suo centro di coordinamento in caso di necessità di supporto. "Siamo pronti," ha detto una portavoce.

Cosa si sa sulla causa?

La causa è ancora ignota. Si può dire che c'erano lavori di costruzione nell'edificio ieri," ha detto l'ispezione del fuoco e della protezione civile Teusch. Se questi sono in una connessione causale con il crollo dovrà essere dimostrato da pareri di esperti e indagini.

La sostanza di base dell'edificio risale al 17° secolo, ha detto Teusch. "Intorno al 1980, sono state aggiunte due e mezzo piani al piano terra." In quel momento, è stata costruita una struttura di base utilizzando lastre a nucleo cavo e strutture di sostegno. "Proprio lì si trovava il problema, che ha portato al completo crollo del primo piano." I rapporti degli esperti devono ora determinare se c'è stato alcun fallimento nella struttura sottostante dell'edificio vecchio.

È indagato qualcuno?

La Procura della Repubblica di Treviri ha avviato una procedura di indagine per morte. Ciò viene fatto ogni volta che le persone muoiono per cause non naturali, ha detto il capo pubblico ministero senior Peter Fritzen di Treviri. Lo scopo è di trovare la causa del decesso e di verificare se ci sono indizi di coinvolgimento esterno. La procedura non è ancora diretta contro una persona specifica e non riguarda ancora un reato specifico.

La Procura della Repubblica probabilmente commissionerà un esperto, ha detto Fritzen. Questo esperto indagherà sulla causa dell'incidente e giocherà un ruolo centrale.

