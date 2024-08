- Due morti nel crollo di un hotel nel villaggio di Mosel di Kröv

Nel crollo di un hotel a Kröv sulla Mosella, due persone sono morte. Si trattava di una donna e di un uomo, ha detto il comandante dell'incidente Jörg Teusch. Come ha detto l'ispettrice di protezione antincendio e disastri del distretto di Bernkastel-Wittlich, il corpo della donna è già stato recuperato. Tre persone presumibilmente gravemente ferite sono ancora intrappolate.

Al mattino, le forze di soccorso sono riuscite a rimuovere quattro persone, tra cui un bambino di due anni e la madre, dalle macerie. Non ci sono informazioni iniziali sul loro stato. A causa delle condizioni instabili dell'edificio, il lavoro dei soccorritori è difficile. Teusch ha descritto la struttura dell'edificio come simile a un castello di carte. Un intero piano è crollato.

Cosa è successo?

Tardi martedì sera, parti dell'hotel sono crollate - solo cinque persone sono riuscite a fuggire dall'edificio. Otto persone erano intrappolate tra le macerie, alcune con ferite gravi. Le forze di soccorso sono riuscite a mettersi in contatto con alcune di loro tramite il cellulare. Come sia potuto accadere il crollo parziale dell'edificio era inizialmente sconosciuto. Secondo la polizia, i residenti hanno chiamato il numero di emergenza tardi martedì sera.

Polizia: "Operazione estremamente impegnativa"

Sul luogo dell'incidente si può vedere che parti dell'edificio a più piani in stile mezzo-timber sono crollate. Macerie di cemento giacciono a terra. "A causa dei danni, si tratta di un'operazione estremamente impegnativa, poiché le forze di soccorso possono entrare nell'edificio solo con la massima cautela", si legge in una dichiarazione della polizia. Il portavoce della gestione delle operazioni tecniche del distretto di Bernkastel-Wittlich, Gregor Zehe, ha detto: "Il soccorso è incredibilmente difficile". In una situazione instabile, si deve guardare esattamente a che passo fare. Secondo Teusch, sono stati fatti tentativi per diverse ore per creare un accesso.

Ci sono circa 250 aiutanti sul posto, tra cui pompieri e l'Agenzia di soccorso tecnico (THW), inclusi reparti speciali e una unità cinofila di ricerca e soccorso. Il luogo dell'incidente viene anche esaminato con droni.

Kröv si trova sulla Mosella Media nel distretto di Bernkastel-Wittlich nella Renania-Palatinato. Soprattutto ora nella stagione estiva, molti turisti si trovano nella regione nota per la sua viticoltura.

Le altre squadre di soccorso, come i paramedici, sono state chiamate per aiutare nell'operazione di soccorso. Nonostante gli sforzi degli altri specialisti, le condizioni erano così difficili che è stato possibile fare solo limitati progressi nell'estrarre coloro che erano ancora intrappolati.

