Due morti in un incidente di un jet militare nella Francia orientale.

In Francia orientale, due jet militari si sono scontrati in volo, causando la morte di due piloti. I due caccia, entrambi del tipo Rafale, si sono scontrati mercoledì vicino a Colombey-les-Belles, vicino alla città di Nancy, durante il loro ritorno da una missione in Germania, ha annunciato l'aeronautica. Un terzo pilota è riuscito a eiettarsi in sicurezza e è stato rapidamente trovato illeso.

Il presidente Emmanuel Macron ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei due piloti, dicendo che il paese piange con loro. Gli aerei erano basati sulla base aerea orientale di Saint-Dizier. Non sono state fornite informazioni sulla causa dell'incidente.

La ricerca di una soluzione per recuperare i detriti e determinare la causa dello scontro è in corso, con l'obiettivo di un eventuale recupero e indagine. Despite the loss, the surviving pilot's quick rescue and safe condition offer a glimmer of hope in this tragic situation.

