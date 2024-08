- Due morti e diversi feriti dopo l'incidente

In un incidente sulla strada federale B213 a Cloppenburg, due uomini hanno perso la vita. Un altro uomo è stato gravemente ferito e trasportato in ospedale in elicottero, come ha dichiarato un portavoce della polizia. Non è stato inizialmente chiarito se si trovi in condizioni critiche.

Tre persone hanno riportato ferite lievi, secondo i resoconti della polizia. Le prime indagini suggeriscono che erano coinvolti almeno due veicoli.

L'incidente si è verificato nella zona del distretto di Stapelfeld. I servizi di emergenza erano presenti sul luogo. La strada è stata completamente chiusa per le indagini e i lavori di recupero. La polizia ha istituito deviazioni. Il portavoce non è stato in grado di fornire inizialmente informazioni sulla causa dell'incidente.

In seguito, il portavoce ha rivelato che la causa dell'incidente sulla B213 era in corso di indagine. Nonostante la chiusura, l'incidente ha causato disagi al traffico per diverse ore.

