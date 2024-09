- Due modesti trionfi sono emersi per Trump durante il concorso televisivo, seguendo le regole stabilite.

Il vincitore di questo imminente confronto potrebbe potenzialmente essere l'individuo più influente a livello globale entro l'anno prossimo. In una serata di martedì (MESZ), Kamala Harris e Donald Trump sono previsti per affrontarsi in uno studio televisivo a Philadelphia. Il mondo assisterà al dibattito tra la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti e il suo avversario repubblicano.

Dibattito presidenziale degli Stati Uniti con regole severe

ABC ha stabilito le regole per questo scontro. La più significativa: il microfono dell'individuo che non sta parlando sarà silenziato. Inizialmente, Harris aveva sostenuto che entrambi i microfoni rimanessero attivi per tutta la durata. Questo ha rappresentato una prima piccola vittoria per il Trump che aveva sostenuto la regola attuale. Harris ha poi acconsentito alla regola - così come tutti i partecipanti:

Il dibattito durerà 90 minuti e comprenderà due pause pubblicitarie.

I conduttori televisivi David Muir e la sua collega Linsey Davis guideranno la discussione. Saranno gli unici a porre domande ai due contendenti.

Un "lancio di moneta casuale" ha determinato l'ordinamento e la sequenza degli interventi conclusivi di due minuti. Trump ha vinto e ha scelto di concludere con il suo intervento. Harris ha scelto il lato destro (dal punto di vista del pubblico).

Entrambi i candidati saranno presentati dai moderatori - Harris per primo. Entreranno sul palco da direzioni opposte.

Non ci saranno dichiarazioni di apertura.

I candidati rimarranno in piedi durante il dibattito, mentre i moderatori si siederanno.

Nessun candidato può portare appunti preconfezionati, ma possono prendere appunti durante il dibattito. Verranno forniti loro una penna e un foglio di carta.

A ciascun candidato verrà fornita una bottiglia d'acqua.

Per ogni domanda, avranno due minuti per rispondere, seguiti da due minuti per le repliche e poi un minuto aggiuntivo per ulteriori chiarimenti.

I concorrenti non possono interrogarsi a vicenda.

Durante le pause pubblicitarie, ai candidati non è consentito dialogare con i consulenti.

I moderatori garantiranno una equa ripartizione del tempo di parola e un dialogo rispettoso.

Non ci sarà pubblico nello studio.

