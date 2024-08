- Due, legati dal matrimonio, arrestati per sospetto di contrabbando di stupefacenti.

Le autorità hanno scoperto quantità consistenti di sostanze illecite, armi e ingenti somme di denaro in una casa condivisa da una coppia a Süßen, un comune nel distretto di Göppingen. La coppia è attualmente detenuta con l'accusa di spaccio di droga, secondo quanto dichiarato dalle autorità. Un terzo individuo è sospettato di aver giocato un ruolo nell'illegale traffico di droga e si trova attualmente in fuga.

In base a forti sospetti, le forze dell'ordine hanno perquisito l'abitazione della coppia in un giorno feriale, come annunciato dalle autorità. Durante questa operazione e in diversi luoghi del distretto di Göppingen, sono state sequestrate diverse decine di chilogrammi di sostanze illecite - i primi test hanno suggerito 24 chilogrammi di cannabis e 1 chilogrammo di cocaina.

Stando alla dichiarazione, sono state trovate anche armi e una consistente quantità di euro, ritenuti provenienti dal traffico di droga.

Le autorità sospettano che il terzo individuo, in fuga, possa aver fornito altre risorse per agevolare l'operazione di traffico di droga. La casa condivisa dalla coppia conteneva un'ampia gamma di sostanze illecite, armi e denaro, evidenziando il loro coinvolgimento in un'organizzazione criminale più ampia.

