- Due Kloeppel e Groeben di RTL News

Peter Klöppel (65) e Ulrike von der Groeben (67), la coppia di conduttori del notiziario RTL "RTL Aktuell" ha concluso il suo mandato dopo 32 anni insieme, segnando un momento commovente. Tuttavia, non è stata l'unica cosa degna di nota.

La rete televisiva di Colonia ha dedicato una parte consistente del suo prime time - circa mezz'ora - per salutare i giornalisti. La specialista di persone e giornalista di RTL, Frauke Ludowig, ha preso il controllo dello studio e ha posto la domanda che tutti si facevano: c'è anche una storia d'amore tra i due fuori dallo schermo? Hanno confermato che si tratta solo di una profonda ammirazione per la loro professione condivisa.

Günther Jauch ha invitato a usare la forma informale 'du'

I benauguranti, i colleghi, i politici, le celebrità e le figure influenti hanno inviato i loro messaggi di supporto e ammirazione. Tra questi c'era anche il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz (SPD). Il moderatore Günther Jauch, noto anche per il suo show "Chi vuole diventare milionario?", ha invitato a usare la forma informale 'du'.

La coppia è stata onorata con un riconoscimento speciale: sono stati inseriti nel Guinness dei primati come la coppia di conduttori più a lungo in servizio. Successivamente, i familiari e i colleghi li hanno accolti con applausi scroscianti e le dolci note di un piano. C'è stato anche un sereno.

Klöppel e von der Groeben - lui intende prendersi una pausa e lei aspetta con ansia il tempo libero - sono delle istituzioni della televisione tedesca. Hanno costantemente affiancato il pubblico dal 1990 fino ad oggi, attraversando gli anni 2000. Un'epoca in cui il fumo in ufficio era ancora accettato, come dimostrano le immagini di von der Groeben.

Klöppel è diventato l'emblema del conduttore televisivo. RTL, ancora in fase di sviluppo come rete televisiva privata, stava sperimentando nuovi formati. Conduttori casual, argomenti relazionabili, elementi di trasmissione innovativi. Klöppel ha ricevuto numerosi premi e ha moderato i dibattiti per il candidato cancelliere.

Un'ondata di emozioni al momento del saluto

Era chiaro sin dall'inizio che l'ultima trasmissione sarebbe stata emozionante. Klöppel ha chiesto alla sua collega durante la trasmissione se fosse stata una buona o una brutta giornata. Von der Groeben ha riassunto: "Direi che è bilanciata. Oggi ci sono così tante, tante, tante emozioni per entrambi". Klöppel ha rassicurato: "Ce la faremo, lo so".

La coppia di conduttori ha detto addio al pubblico alla fine della trasmissione, rivolgendo le loro ultime parole a loro. Von der Groeben ha detto: "È stato un onore, un dovere e un piacere costante essere qui per voi e tenervi informati". Klöppel ha aggiunto: "Senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Pertanto, ci inchiniamo a voi in gratitudine".

