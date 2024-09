Due istituzioni educative a Springfield, Ohio, hanno temporaneamente interrotto le loro attività a seguito di accuse di natura dubbia riguardanti migranti haitiani che hanno portato a minacce associate.

Gli incidenti si stanno verificando a seguito di accuse infondate fatte dall'ex Presidente Donald Trump durante il secondo dibattito presidenziale, dove ha affermato che gli immigrati haitiani in città stavano saccheggiando e consumando animali domestici locali.

Wittenberg University condurrà le lezioni online il lunedì mentre la polizia del campus e le autorità locali continuano a esaminare le intimidazioni via email rivolte ai "membri della comunità haitiana", come annunciato in una comunicazione.

Il college confinante Clark State ha dichiarato la chiusura dei suoi campus per la settimana, con le lezioni tenute digitalmente, dopo aver ricevuto intimidazioni via email simili. Le istituzioni hanno dichiarato di adottare queste decisioni "come misura precauzionale".

"Comprendiamo la preoccupazione che tali incidenti possono generare e stiamo trattando la questione con la massima importanza e sensibilità", ha dichiarato Clark State. "La sicurezza e il benessere dei nostri studenti, dipendenti e della comunità rimangono la nostra priorità assoluta. Apprezziamo la vostra cooperazione durante questo periodo difficile".

Springfield sta vivendo un aumento delle minacce in tempi recenti, con i Repubblicani che continuano a diffondere le false affermazioni sugli immigrati haitiani in città. Springfield ha ufficialmente annunciato la cancellazione del suo festival annuale di arte e cultura, originariamente previsto per il 27 e 28 settembre, a causa delle recenti minacce e preoccupazioni per la sicurezza.

Il sindaco della città, Rob Rue, ha rivelato a CNN's Dana Bash di aver ricevuto minacce personali, aggiungendo "sarebbe utile" per i politici "comprendere la gravità delle loro parole e come potrebbero potenzialmente danneggiare una comunità come la nostra".

La polizia di Springfield ha riferito di aver ricevuto due chiamate al 911 sabato per segnalare la presenza di membri dei Proud Boys che marciavano per la città. Tuttavia, quando gli agenti di polizia sono arrivati ​​all'indirizzo indicato, Lexington e South Burnett, il gruppo non c'era più.

Due ospedali della zona hanno chiuso le porte giovedì a seguito di minacce, e il giorno successivo due scuole elementari locali sono state evacuate "in base alle informazioni ricevute dalla Divisione di Polizia di Springfield".

In un'intervista con ABC News della domenica, il governatore dell'Ohio Mike DeWine ha liquidato le false accuse sugli immigrati haitiani della città, lodando i loro contributi positivi alla comunità.

Secondo le informazioni presenti sul sito della città, circa 12.000 a 15.000 immigrati risiedono nella contea di Clark. Il sito rivela che gli immigrati haitiani sono nella contea legalmente attraverso un programma di paroli che consente ai cittadini e ai residenti degli Stati Uniti di richiedere ai loro familiari in Haiti di unirsi a loro negli Stati Uniti.

Gli ufficiali dell'ufficio dello sceriffo della contea di Clark hanno anche smentito le accuse che gli haitiani stavano rubando oche dai parchi locali la scorsa settimana, citando un'analisi di 11 mesi di registri del 911 che ha identificato solo due casi di persone che segnalavano tali incidenti, ma non ha trovato alcuna conferma per le accuse.

Il candidato alla vicepresidenza JD Vance è stato tra i primi a diffondere le voci infondate sugli haitiani. In un'intervista con CNN's Dana Bash della domenica "State of the Union", è stato sfidato a presentare prove a sostegno delle accuse, ma ha citato solo numerosi "racconti di prima mano" segnalati dai suoi elettori senza fornire ulteriori prove.

Vance ha anche obiettato all'idea che la diffusione delle accuse infondate avesse portato a un aumento delle minacce nella città. "Non c'è nulla di ciò che ho detto che ha incitato le minacce contro questi ospedali. La violenza è riprovevole e la condanniamo", ha detto.

"Tutto ciò che ho fatto è stato amplificare le preoccupazioni dei miei elettori, persone che affrontano difficoltà a causa delle politiche di Kamala Harris. Non siamo forse autorizzati a discutere questi problemi perché alcuni individui instabili stanno facendo minacce?" ha aggiunto.

In seguito, Vance ha ammesso: "Se devo inventare storie perché i media americani prestino attenzione alle sofferenze del popolo americano, lo farò".

Quando Bash gli ha chiesto di chiarire se stava ammettendo che la storia era inventata, Vance ha ribadito che le accuse provenivano dai suoi elettori.

"Non ho creato 20.000 migranti irregolari che arrivano a Springfield a causa delle politiche di Kamala Harris. Le sue politiche li hanno attirati", ha detto. "Ma sì, ho facilitato l'attenzione che ha consentito ai media americani di discutere questo argomento e le sofferenze causate dalle politiche di Kamala Harris".

Rue, il sindaco, ha informato CNN's Erin Burnett giovedì che la popolazione di Springfield ha registrato un aumento del 25% negli ultimi tre anni, in parte grazie all'afflusso di immigrati haitiani.

Rue ha dichiarato di stare lavorando con le forze dell'ordine locali per affrontare un aumento della guida spericolata e ha richiesto finanziamenti aggiuntivi nei prossimi due anni per potenziare i servizi linguistici nel sistema sanitario locale, ma ha respinto le accuse che gli immigrati stessero danneggiando animali domestici e selvatici.

