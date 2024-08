Due individui soccombono alla malattia da vibrio mentre sono a bordo di una nave.

Al nord della Germania, specificamente nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, due individui hanno purtroppo perso la vita a causa di infezioni da vibriosi quest'anno. Il primo caso ha coinvolto un turista di 81 anni che ha contratto l'infezione mentre nuotava nel Mar Baltico. Aveva diverse malattie preesistenti e ferite aperte, che hanno probabilmente contribuito alla gravità del suo stato.

Il secondo caso ha coinvolto un residente locale di 59 anni, il cui corpo è stato trovato con vibriosi nel sangue. La causa del decesso è stata identificata come sepsi, sebbene ulteriori dettagli su questo incidente non siano disponibili.

Secondo le autorità sanitarie locali, questi sono i primi decessi legati alla vibriosi segnalati durante la stagione del 2024. Fino ad ora quest'anno sono stati segnalati cinque casi di vibriosi.

Le persone con alcuni fattori di rischio, come malattie croniche, sistema immunitario compromesso e gli anziani, sono particolarmente suscettibili alle infezioni da vibriosi. L'Ufficio di Stato per la Salute e gli Affari Sociali (LAGUS) consiglia che le persone in questi gruppi a rischio con ferite sulla pelle dovrebbero evitare il contatto con l'acqua di mare o salmastra.

Temperature dell'acqua più alte - più vibriosi

La vibriosi è un tipo di infezione batterica che prospera nell'acqua salata a temperature Around 20 gradi Celsius. I batteri possono causare infezioni delle ferite e, se non trattati, possono portare a intossicazione del sangue. Gli antibiotici e le procedure chirurgiche vengono generalmente utilizzati per trattare le infezioni da vibriosi. I batteri sono un componente naturale dell'acqua di mare e possono moltiplicarsi rapidamente in temperature più calde.

Il LAGUS sta attualmente effettuando test regolari su sette acque balneari ogni due settimane per monitorare i livelli di vibriosi e garantire la sicurezza dei nuotatori.

L'aumento dei casi di vibriosi quest'anno potrebbe essere attribuito alle temperature dell'acqua più elevate, poiché queste condizioni favoriscono la crescita e la moltiplicazione dell'infezione batterica. Le malattie infettive come la vibriosi rappresentano un significativo pericolo per le persone con malattie preesistenti, sistema immunitario compromesso e gli anziani.

